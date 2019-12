Proiectul de reformă la vârful PSD, în viziunea lui Cozmin Guşă

„Pentru a nu accede USR la putere cu oameni care nu au România pe piept, reforma din PSD trebuie grăbită", scrie Marius Ghilezan în „România liberă” citându-l pe Cozmin Guşă.

„Cozmin Guşă s-a reînscris a doua oară în PSD, după 16 ani. Într-un interviu acordat ştiripesurse.ro, fostul secretar general al partidului, de pe timpul lui Adrian Năstase, vine cu o idee originală legată de viitoarea structură de putere a PSD, fără ca cineva să mai fie nevoit să preia tot atacul în plex pe persoană fizică. Un preşedinte ales la Congres şi patru prim-vicepreşedinţi care să preia temele pe zonele cu cele mai importante: politica internă, administraţia, politica expernă şi siguranţa naţională.

Ce trebuie să priceapă noua conducere este ca proiectul de reformă la vârf este mai important decat persoana. S-a făcut acea greşeală majoră cu Dragnea, care-a venit după "greşeala Ponta", şi uite cât de jos s-a ajuns, ca lumea să-şi pună problema dispariţiei PSD-ului, ca un rău major asimilat de o parte din populaţie. Pentru dublarea activităţii politice la vârf a liderului PSD sunt suficienţi 3-5 prim-vicepreşedinţi care să susţină public bătalia politică a partidului.

Alegerea acestora să se facă, nu pe baza succesului electoral, ci pe cel al performanţelor din activitatea lor, mai recomandă analistul”, scrie Ghilezan.

„Cozmin Guşă crede că Marcel Ciolacu ar fi bun pentru postul de prim-vicepreşedinte pentru relaţiile parlamentare.

Pe Gabriela Firea o vede capabilă să ducă lupta de protejare a intereselor primarilor PSD. Dacă pentru poziţia de responsabilitate maximă în politica externă, analistul susţine că partidul social democrat are o garnitură redutabilă de nume, pentru relaţia cu serviciile secrete încă nu are un nume. `PSD are cea mai consistentă rezervă de cadre dintre toate partidele din România pe politică externă.`

Cozmin Guşă vede necesară reîntoarcerea în partid a lui Adrian Năstase şi a lui Vasile Dâncu.

Pentru că momentan legea îi interzice fostului premier al României să candideze, Guşă îl recomandă pe Adrian Năstase, cu expertiza şi vârsta necesară, bun pentru conducerea Institutului Social Democrat.

Cozmin Guşă consideră că PSD trebuie reformat şi readus pe o poziţie de top, altfel vor ajunge în scurt timp la putere cei care n-au scris pe tricoul `România`.”

Consultantul politic Cozmin Gușă, membru PSD, a vorbit într-un interviu pentru stiripesurse.ro despre poza la zi a partidului și starea în care se găsește acum și propune soluții concrete pentru reforma PSD.