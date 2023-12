Biroul de Presă al Patriarhiei Române a publicat programul slujbelor oficiate la Catedrala Patriarhală de Praznicul Nașterii Domnului și de Anul Nou.

În Catedrala Patriarhală din București slujbele de Crăciun și Anul Nou vor fi oficiate conform următorului program liturgic:

Duminică, 24 decembrie 2023, Ajunul Crăciunului

Între orele 17:30 – 19:00, după Slujba Pavecerniței Mari unită cu Litia din Ajunul Praznicului Nașterii Domnului, 24 decembrie 2023, Corala Patriarhală Nicolae Lungu și Corul Psaltic Tronos, împreună cu interpreta de muzică populară Letiția (Boroi) Vișoiu, vor susține un concert de colinde în naosul Catedralei Patriarhale.

Luni, 25 Decembrie 2023, Praznicul Nașterii Domnului

Între orele 09:30 – 12:30 va fi oficiată Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Duminică, 31 Decembrie 2023, Ajunul Anului Nou

În ziua de duminică, 31 decembrie 2023, la ora 16:00, va fi expusă spre închinare credincioșilor, în interiorul Catedralei Patriarhale, racla cu moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, păstrată în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale. Aceasta va rămâne în Catedrala Patriarhală până în ziua de luni, 1 ianuarie 2024, la ora 20:00;

Între orele 23:30 – 01:00 va fi oficiată Slujba de binecuvântare a Anului Nou, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Luni, 1 ianuarie 2024, Tăierea – împrejur cea după trup a Domnului, Sărbătoarea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei și Anul Nou.

Între orele 09:30 – 12:30 va fi oficiată Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Apoi, va fi oficiată slujba de Te Deum cu ocazia începutului Noului An – 2024. La final, va avea loc Proclamarea Anului omagial şi a Anului comemorativ 2024.

Patriarhia Română a proclamat 2024 drept An omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și An comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți. Motivația alegerii acestor tematici are în vedere necesitatea unei intensificări a îngrijirii celor aflați în suferință sufletească și trupească, se arată într-un mesaj al Patriarhului Daniel pentru anul 2024, scrie basilica.ro.

Biserica învață că îngrijirea celor în suferință este manifestare concretă, vizibilă a iubirii milostive și că sănătatea trupească este strâns legată de cea sufletească. Sănătatea, a explicat în repetate rânduri Patriarhul Daniel, este un dar de la Dumnezeu, nu ceva ce ni se cuvine, și ea trebuie păstrată și cultivată.

Având în vedere că Mântuitorul Hristos este principalul model în îngrijirea bolnavilor iar El a lucrat adesea în mod minunat prin sfinți, în anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor vor fi comemorați toți sfinții tămăduitori fără de arginți.

