Sfinții trecuți în calendarul ortodox sunt împărțiți în mai multe categorii precum: apostoli, martiri, cuvioși, mărturisitori, doctori fără de arginți, făcători de minuni, imnografi, teologi și altele.

Aceste categorii reprezintă activitatea principală a sfinților din timpul vieții, cum sunt teologii și imnografii, sau după moarte cum sunt făcătorii de minuni.

Patriarhia Română a proclamat 2024 drept An omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și An comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți. Motivația alegerii acestor tematici are în vedere necesitatea unei intensificări a îngrijirii celor aflați în suferință sufletească și trupească, se arată într-un mesaj al Patriarhului Daniel pentru anul 2024, scrie basilica.ro.

Biserica învață că îngrijirea celor în suferință este manifestare concretă, vizibilă a iubirii milostive și că sănătatea trupească este strâns legată de cea sufletească. Sănătatea, a explicat în repetate rânduri Patriarhul Daniel, este un dar de la Dumnezeu, nu ceva ce ni se cuvine, și ea trebuie păstrată și cultivată.

Având în vedere că Mântuitorul Hristos este principalul model în îngrijirea bolnavilor iar El a lucrat adesea în mod minunat prin sfinți, în anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor vor fi comemorați toți sfinții tămăduitori fără de arginți.

Printre aceștia, cei mai cunoscuți sunt: primul medic al Bisericii apostolice, Sfântul Evanghelist Luca și Sfânta Muceniță Tecla, din aceeași perioadă; cei doisprezece doctori fără de arginți pomeniți la proscomidie: Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon; tot din primele secole: Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Ierarh Spiridon, Sfântul Ierarh Partenie de Lampsakos, Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei; din perioada contemporană: Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei, Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeii, Sfântul Gherasim din Kefalonia sau Sfântul Nichifor Leprosul.

Proclamarea Anului omagial și comemorativ 2024 va avea loc în prima zi din ianuarie, după Sfânta Liturghie, la Catedrala Patriarhală.

LISTA CU NUMELE SFINȚILOR LA CARE ROMÂNII SE ROAGĂ CEL MAI DES

Sfântul Nectarie de la Eghina

Poate unul dintre cei mai cunoscuți sfinți vindecători este Sfântul Nectarie. El poartă supranumele de „taumaurgul” pentru multitudinea de minuni săvârșite oamenilor care se roagă lui. Este cunoscut printre creștinii ortodocși ca un grabnic ajutător al celor care suferă de cancer. Multe biserici din țara noastră dețin câte un fragment din moaștele Sfântului Nectarie la care oamenii se roagă pentru vindecare. Sfântul Nectarie de Eghina este serbat pe 9 noiembrie.

Sfântul Efrem cel Nou

Un alt sfânt cunoscut pentru multele sale minuni și vindecări este Sfântul Efrem cel Nou, ale cărui moaște au fost descoperite la aproximativ 500 de ani de la martiriu. Sfântul Efrem a tămăduit mulţi oameni bolnavi de cancer, diabet, leucemie, paralizie, epilepsie, boli de ochi, de oase, de cap, de stomac, de articulaţii, boli ale inimii şi creierului, hemoragii, a oferit ajutor în timpul operaţiilor și a salvat oamenii aflați pe patul de moarte. Sfântul Efrem este serbat pe 3 ianuarie când au fost aflate cinstitele moaște și pe 5 mai, ziua trecerii în veșnicie.

Sfântul Mare Mucenic Pantelimon

Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon se numără printre doctorii fără de arginți, adică dintre aceia care nu percepeau o taxă pentru exercitarea meseriei de doctor. Fiind recunoscut pentru minunile sale săvârșite încă din timpul vieții, marele martir şi vindecător este invocat în Taina Sfântului Maslu, la sfinţirea apei şi în rugăciunile pentru cei bolnavi. Sfântul Pantelimon este serbat anual pe 27 iulie, multe biserici din țara noastră avându-l ca ocrotitor.

Sfântul Gherasim de Kefalonia

Sfântul Gherasim, Noul Pustnic al Kefaloniei, s-a născut în satul Trikkala din Peloponez. În primii ani ai maturității s-a călugărit pe insula Zakynthos, după care a plecat la Muntele Athos unde a devenit schimonah, studiind împreună cu pustnicii de pe Sfântul Munte. Datorită numărului mare de minuni pe care le-a săvârșit, Sfântul Gherasim din Kefalonia este cunoscut ca protector și tămăduitor atât al bolilor psihice, cât și al persoanelor demonizate. În zilele de prăznuire ale Sfântului Gherasim, 16 august și 20 octombrie, racla cu moaștele sale este purtată deasupra persoanelor bolnave.

Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în prima jumătate a veacului al 11-lea în Epivata, pe țărmul Mării Marmara. Cinstitele sale moaște au fost aduse la Iași în urmă cu 382 de ani. La racla sfintei din Catedrala mitropolitană ieșeană se formează zilnic un mic pelerinaj. Oamenii vin să se închine și să se roage Cuvioasei pentru sănătate. Din mărturiile celor vindecați, Sfânta Cuvioasă Parascheva a vindecat o mulțime de oameni care sufereau de diferite boli. Sfânta Cuvioasă Parascheva este sărbătorită anual pe 14 octombrie.

Sfântul Luca al Crimeei

Sfântul Luca din Crimeea a fost un medic chirurg care a trăit în secolele 19 – 20 și a devenit ocrotitor al medicilor și vindecător al tuturor celor bolnavi și suferinzi, fiind trecut în rândul sfinților ca „doctor fără de arginți” deoarece a vindecat multe persoane fără să perceapă taxe și a îndurat cu smerenie multe nedreptăți. Sfântului Luca din Crimeea îi este atribuit primul tratat de septicemie. Sfântul este prăznuit pe 11 iunie, iar fragmente din moaștele sale se află la mai multe biserici din țara noastră.

Sfinții Cosma și Damian din Roma

Sfinții Cosma și Damian s-au născut și au trăit la Roma în a doua parte a secolului al III-lea, fiind botezați încă din tinerețe. Amândoi au învățat medicina, care i-a ajutat să răspândească ușor credința creștină printre compatrioții lor suferinzi. Aceștia le spuneau celor bolnavi că este necesar să se boteze pentru a fi vindecați complet. Sfinții doctori fără de arginți sunt cunoscuți de credincioși ca de grabă ajutători în diferite suferințe. Cărțile de medicină i-au recunoscut pe Sfinții Cosma și Damian din Roma ca fiind primi medici care au realizat un transplant.

Sfântul Spiridon

Conform Tradiției, Sfântul Spiridon, Episcop al Trimitundei, îşi părăseşte racla şi pleacă în ajutorul oamenilor care au nevoie de sprijin și tămăduire. Veșmintele care acoperă cinstitele moaște ale sfântului sunt schimbate anual, papucii săi fiind uzați, minune care confirmă cele păstrate de tradiție. Sfântul Spiridon este cinstit de Biserica Ortodoxă în fiecare an, în ziua de 12 decembrie, fiind cunoscut ca „sfântul călător” şi grabnic ajutător al tuturor celor care îl cheamă în rugăciune.

Sfântul Trifon

A trăit în prima parte a secolului al 3-lea într-un sat numit Kampsada. Prima sa minune, săvârșită la 17 ani, a fost vindecarea fiicei demonizate a împăratului roman Gordian, care l-a răsplătit cu multe daruri pentru ajutorul său. El este ocrotitorul agricultorilor, fiind pictat în icoane cu o seceră de tuns pomii în mână. Un fragment din sfintele sale moaște se află la Mănăstirea „Sfânta Treime” de la Meteora, Grecia.

Sfântul Dimitrie cel Nou

Ocrotitor al Bucureștilor, originar din Basarabov, Bulgaria, Sfântul Dimitrie este unul dintre sfinții la care mii de oameni merg să se închine anual la pelerinajul din București organizat în apropierea sărbătorii sale. Pelerinii au mărturisit că s-au rugat Sfântului Dimitrie pentru diferite probleme de sănătate, probleme ale copiilor, întărire în necazuri și multe alte cazuri specifice, iar sfântul le-a răspuns. Sfântul Dimitrie cel Nou este serbat anual pe 27 octombrie, iar cinstitele sale moaște se află în Catedrala patriarhală.

Sfântul Stelian Paflagonul

Sfântul Stelian a trăit în urmă cu 1300 de ani în provincia Paflagonia din Asia Mică, teritoriul Turciei de astăzi. După moartea părinţilor şi a fraţilor săi, la maturitate, plin de iubire dumnezeiască şi povăţuit de Duhul Sfânt, el şi-a împărţit averea săracilor şi s-a retras în pustiu, dedicându-și timpul rugăciunii și cunoașterii Lui Dumnezeu. Sfântul Stelian Paflagonul este considerat ocrotitor al pruncilor şi al familiei creştine. Viaţa sa de rugăciune, râvna şi iubirea de Dumnezeu l-au învrednicit de darul facerii de minuni, tămăduindu-i mai ales pe copiii bolnavi. Sfântul Stelian Paflagonul este cinstit anual pe 26 noiembrie, un fragment din moaștele sale se află la Biserica Lucaci din Capitală încă din anul 1736.

Sfânta Cuvioasă Matrona

Sfânta Matrona s-a născut în familia unor țărani săraci din satul Sebino, gubernia Tula, Rusia. Pe 2 mai 1999, Sfânta Matrona a fost trecută în rândul sfinților. Sfanta Matrona s-a născut oarbă, dar a fost înzestrată din copilărie cu numeroase harisme precum darul înainte-vederii și cel al facerii de minuni. Ea a fost un sprijin și o călăuză pentru semenii săi în vremurile tulburi în care a trăit și continuă să fie grabnic mijlocitoare către Dumnezeu pentru toți cei care aleargă la ea pentru sprijin și ajutor. Sfânta Matrona este chemată în rugăciuni de femeile care au probleme la naștere sau care îi doresc să aibă un copil.

Sfântul Vasile de Ostrog

Sfântul Vasile s-a născut în Herțegovina, în satul Mrkonjic, din regiunea Popov, la data de 28 decembrie 1610, într-o familie evlavioasă, în care a deprins primele rugăciuni și învățături creștine. El este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai poporului sârb. Sfântul Vasile de Ostrog, prăznuit pe 29 aprilie, este cunoscut de creștinii ortodocși ca făcător de minuni și tămăduitor, fiind izbăvitor de frică. Sfântul Vasile din Ostrog este recunoscut de creștinii ortodocși pentru vindecările miraculoase ale bolilor psihice și depresiilor.

Sfântul Ioan Maximovici

Sfântul Ioan Maximovici (1896 -1966) este considerat de către creștinii ortodocși de pretutindeni ca unul dintre cei mai mari sfinți al secolului 20. Manifestând diferite forme de sfințenie, el a fost în același timp un mare teolog inspirat de Dumnezeu și „nebun întru Hristos”, un zelos ierarh misionar și un apărător al săracilor, un ascet desăvârșit și un părinte iubitor pentru orfani. În toate spitalele europene se știa despre acest arhiereu, care era în stare să se roage toată noaptea pentru un muribund. Era chemat la căpătâiul bolnavului – fie el catolic, protestant, ortodox, evreu sau oricare altul – pentru că atunci când el se ruga, Domnul era milostiv.

El a fost denumit de întreaga lume ortodoxă făcătorul de minuni al Shanghaiului, Europei Occidentale și Americii de Nord, fiind prăznuit pe 2 iulie.

Sursa: basilica.ro