"Avem nevoie de curaj pentru a readuce epidemia sub control. Ezitările, triumfalismul gol, militarizarea campaniei de vaccinare, lipsa de asumare în a lupta cu fake-newsurile - toate au contribuit la un cocktail exploziv. Guvernul sprijinit de noi va trebui să repună politica publică pe baze ştiinţifice şi raţionale şi să aibă curajul de a sancţiona refuzul de vaccinare şi de a lua toate măsurile ca cei vaccinaţi să revină la o stare normală a lucrurilor", se arată în documentul USR, citat de Agerpres.



Printre măsurile pe care le propune USR se numără:



* limitarea evenimentelor sociale şi a activităţilor neesenţiale în spaţiu public închis în funcţie de evoluţia valului pandemic, condiţionat de prezentarea certificatului verde COVID;



* limitarea numărului de participanţi şi distanţare fizică pentru evenimentele în spaţiu deschis (pelerinaje, evenimente sportive, culturale etc);



* decalarea anului şcolar: vacanţă două săptămâni, cu recuperare în perioada verii; revenire în format fizic în localităţile cu incidenţă sub 6 la mia de locuitori după cele două săptămâni, cu continuare online pentru restul localităţilor (excepţie: învăţământul preşcolar şi primar, care continuă în format fizic);



* reluarea testării privind infecţia cu SARS-CoV-2 în şcoli: testare nazală (neinvazivă), gratuită, efectuată de personal medico-sanitar, pentru copiii şi personalul didactic şi auxiliar simptomatic sau contact;



* acces în spaţii închise neesenţiale (restaurante, cinema etc) doar cu certificat verde COVID; acces în mall-uri în weekend doar cu certificat verde COVID;



* măsuri de ridicare a restricţiilor previzibile, corelate cu rata de incidenţă şi cu rata de vaccinare de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.



Măsurile de prevenţie sunt proporţionale ca intensitate cu riscul de transmitere a COVID-19 pe care îl imprimă o anumită activitate. Precauţii mai mari pentru activităţi cu număr mare de participanţi şi cu risc mare de transmitere, cum sunt barurile, cluburile, sălile de sport, evenimentele precum nunţile, botezurile şi precauţii mai mici pentru activităţi cu risc mai mic de transmitere, cum sunt conferinţele, slujbele religioase cu număr redus de participanţi, evenimente culturale.



Şcolile au prioritate, învăţământul preşcolar, primar şi pentru clasele terminale rămâne cu prezenţă fizică indiferent de incidenţa îmbolnăvirilor de COVID-19, iar pentru restul claselor trece online la incidenţă peste 6, cu excepţia situaţiilor în care un procent semnificativ din populaţia de peste 16 ani a UAT-ului respectiv este vaccinată (peste 70%) şi peste 90% din cadrele didactice ale şcolii respective sunt vaccinate, situaţie în care se permite funcţionarea cu prezenţă fizică a tuturor claselor.



Pe termen mediu şi lung, USR are ca obiectiv creşterea procentului populaţiei vaccinate, asigurarea accesului la servicii medicale pentru pacienţii non-COVID.



Se are în vedere "decuplarea deciziilor privind sănătatea publică de factorul politic, transparentizarea informaţiilor privind: achiziţia de vaccinuri (număr de doze achiziţionate, expirate, donate, vândute); numărul angajaţilor din sistemul de sănătate şi educaţie vaccinaţi - la nivel de unitate sanitară sau şcolară; numărul de persoane infectate/internate/decedate dintre persoanele vaccinate şi nevaccinate - la nivel de judeţ.



USR propune, în programul de guvernare, şi un pact naţional pentru vaccinare cu invitarea tuturor partidelor politice, mediului de afaceri, societăţii civile şi cultelor.



Totodată, se prevede utilizarea certificatului sanitar pentru accesul la muncă al tuturor angajaţilor din sistemul public şi pentru cei din sistemul privat care intră în contact cu publicul, mergând până la suspendarea/întreruperea contractului de muncă în caz de refuz - termen 30 noiembrie 2021.



Cu acelaşi termen se are în vedere implicarea societăţii civile în promovarea vaccinării anti-COVID, prin crearea unui fond din care să fie finanţate proiecte în domeniu în comunităţile cu rată redusă de imunizare. Finanţarea se va face transparent şi vor fi monitorizaţi indicatorii de rezultat. TEL-VERDE care să răspundă întrebărilor populaţiei legate de vaccinare, cu număr promovat prin canale naţionale de difuzare.



Până la 30 octombrie 2021, se dă termen pentru alocarea de resurse bugetare, prin Secretariatul General al Guvernului, pentru utilizarea de către CNCAV, în vederea finanţării sondajelor, focus-grupurilor pentru a evalua motivele rezistenţei la vaccinare; campanii naţionale de promovare a vaccinării adaptate la rezultatele obţinute din cercetările sociologice, finanţarea unui task force pentru combaterea fake-news; traininguri cu medicii de familie şi medicii specialişti.



Programul USR prevede şi sancţiuni pentru medicii care răspândesc în spaţiul public mesaje antivaccinare.



Se mai are în vedere eliminarea indemnizaţiei pentru concediu de carantină pentru persoanele nevaccinate.



USR mai propune:



* creşterea accesului la testare, cu scurtarea timpului, prin serviciile de ambulanţă: testarea la medicii de familie, în ambulatoriile şi laboratoarele care se află în contract cu CNAS, testarea în şcoli şi în farmacii. Testarea va fi accesibilă gratuit pentru persoanele care au indicaţie medicală şi contra-cost pentru emiterea certificatului sanitar, cu plafonarea preţului pentru testele antigen;



* creşterea ponderii îngrijirii pacienţilor COVID-19 în asistenţa medicală primară şi ambulatorie, cu reducerea presiunii pe sistemul spitalicesc;



* asigurarea finanţării corespunzătoare a spitalelor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea capacităţii de funcţionare a secţiilor care tratează pacienţi COVID-19; asigurarea finanţării corespunzătoare pentru achiziţia de tratamente eficiente împotriva COVID-19;



* suport psihologic pentru personalul medical implicat în îngrijirea pacienţilor COVID-19, disponibil gratuit.