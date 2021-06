"Luna iunie ne-a dovedit din plin că trecem de la inundaţii la caniculă şi cu siguranţă vom vorbi din nou şi despre secetă în a doua parte a verii, după un an anterior excesiv de secetos", a afirmat Elena Mateescu.

Directorul general al ANM a apreciat că măsurătorile din ultimii 20 de ani şi alţi indicatori confirmă existenţa schimbărilor climatice în România.

"Nu suntem în bine (direcţia schimbărilor climatice din România, n.r.), pentru că dacă luăm în considerare ultimii 20 de ani, cei mai calzi din istoria măsurătorilor meteorologice şi în ţara noastră, deceniul 2011 - 2020 cel mai cald deceniu, pentru că 7 ani din acel deceniu sunt în top 10 cei mai calzi ani din istorie, 2019 - 2020 sunt pe locul întâi şi doi ca fiind cei mai calzi ani, şi în aceşti ani am avut abateri termice ale temperaturii medii anuale a aerului mai mari de 1,5 grade Celsius, şi menţionez acest prag pentru că reprezintă ţinta Acordului de la Paris, şi dacă nu implementăm măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice ca să ajungem la neutralitate climatică în 2050, cu siguranţă efectele pot fi asupra anumitor sectoare ireversibile", a menţionat Elena Mateescu.

Directorul general al ANM a subliniat că schimbările în evoluţia condiţiilor climatice din România nu sunt o excepţie, ci o certitudine.

"Observăm ce se întâmplă cu fenomenele meteo extreme, periculoase: în luna iunie acest an am emis 68 de avertizări meteorologice de tip nowcasting de Cod roşu. În 24 de ore este prima dată când emitem mai mult de 36 de astfel de avertizări. Pentru prima dată în luna iunie am avut Cod roşu de caniculă în partea de vest a ţării, două zile consecutiv. Acest lucru nu face decât să confirme că într-adevăr schimbările observate în evoluţia condiţiilor climatice din ţara noastră nu sunt o excepţie, ci o certitudine", a precizat Elena Mateescu.