Laboratoarele medicale care fac teste PCR și-au crescut afacerile chiar și de 4 ori în pandemie. Din februarie 2020 și până acum, românii au făcut peste 8.5 milioane de teste.

Cele mai multe teste au fost efectuate contra cost, în laboratoarele specializate, la prețuri cuprinse între 150 și 450 de lei.

Laboratoarele medicale, profit uriaș în pandemie

Un calcul realizat de o companie de consultanță arată că valoarea testelor realizate a depășit cifra de 2 miliarde de lei, luând în considerare un cost mediu de 300 de lei/per test. Astfel, testarea cu Real-Time PCR în România a costat 2.5 miliarde de lei până in prezent.

Cateva laboratoare medicale au trecut de la zero la cateva milioane de lei in anul 2020.

In plus, anul trecut, testarea PCR a fost singura modalitate de a calatori in anumite tari, printre care se numara Grecia si Austria, destinatii turistice preferate de romani.

Asadar, numărul crescut de teste se datorează în mare parte condițiilor de călătorie în străinătate.