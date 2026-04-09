Starea de urgenţă, care a dus la închiderea şcolilor şi a întreprinderilor, a fost anulată miercuri seara, după mai bine de o lună de tensiuni, întrucât nu s-au mai raportat rachete iraniene de la ora 3:00 dimineaţa, în urma unui armistiţiu convenit între cele două state.

Netanyahu, judecat într-un dosar de corupție duminică

Situaţia rămâne însă fragilă, după ce Israelul a declanşat atacuri ample asupra Libanului, vizând gruparea proiraniană Hezbollah, acţiuni ce ameninţă să destabilizeze acordul de încetare a focului.

„Odată cu ridicarea stării de urgenţă şi reluarea activităţii sistemului judiciar, şedinţele de judecată vor fi reluate ca de obicei”, precizează o declaraţie oficială a instanţelor israeliene. Procesul lui Netanyahu este programat să se desfăşoare între duminică şi miercuri.

Netanyahu, primul prim-ministru israelian în funcţie acuzat de o infracţiune, neagă acuzaţiile de mită, fraudă şi abuz de încredere formulate în 2019, după ani de investigaţii. Procesul, început în 2020, a fost amânat de mai multe ori din cauza angajamentelor oficiale ale liderului israelian, fără ca o dată de finalizare să fie stabilită.

În ultima perioadă, fostul preşedinte american Donald Trump a sprijinit apelurile lui Netanyahu către preşedintele Israelului, Isaac Herzog, pentru o eventuală graţiere, argumentând că frecventele apariţii în instanţă i-ar afecta capacitatea de a-şi îndeplini atribuţiile de guvernare. Biroul lui Herzog a transmis că Ministerul Justiţiei va aduna opinii pentru o recomandare oficială, conform procedurilor standard, însă graţierile nu sunt acordate de regulă în timpul desfăşurării unui proces.

Scandalurile de corupţie, alături de crizele provocate de atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, au afectat puternic imaginea politică a lui Netanyahu. Israelul urmează să organizeze alegeri parlamentare în luna octombrie, pe care coaliţia de dreapta condusă de premier este în pericol să le piardă, potrivit sondajelor recente.