Procesul de imunizare cu vaccinul anti-coronavirus ar putea să accelereze. Ce spune coordonatorul campaniei

Coodonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat intr-o interventie la Digi24 ca se doreste o accelerare a procesului de vaccinare.

"Nu avem un calendar, vorbim insa de o estimare, pentru ca lucrurile au loc in dinamica. Trebuie sa ne adaptam in functie de cum se desfasoara vaccinarea in prezent. Ne dorim o accelerare a procesului de imunizare, sa vaccinam in pararel persoanele din categoria principala de risc, care pot sa dezvolte forme severe sau critice, adica persoanele care sunt rezidente in centrele medico-sociale, persoanele varstnice, cu diazbilitati, cu comorbiditati multiple.

Am putea demara etapa a doua din ianuarie, insa vom analiza acest aspect pe 4 ianuarie", a declarat Valeriu Gheorghita la o televiziune de știri.