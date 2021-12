„Bunicul meu dacă ar fi avut o problemă cu ceva a chemat persoana respectivă și a pus lucrurile la punct. El niciodată nu a luat o decizie așa”, a mai spus prințul Nicolae despre excluderea sa.

Întrebat dacă a avut o discuție cu bunicul său de excludere sau dacă știa, Prințul Nicolae a negat.

„Sunt convins că nu a fost. Am declarat de mai mutle ori ca nu am vazut niciodata documentul original. A fost o copie.

Am stat de vorbă cu el la Aubonne, la ziua de naștere a bunicii mele, ca o discuție oarecare. Nu a fost deschis subiectul nici de la mine, nici de la el. Am vorbit ca de obicei. Nu cred că știa. În 2015 septembrie”, a declarat prințul Nicolae.

Întrebat de ce nu i-a spus (de excludere - n.red.), prințul Nicolae a spus că „n-a fost pentru mine un moment potrivit”.

„Au fost anumiti oameni care au intrat si de la ei am aflat ca bunicul meu a incercat sa ma vada”, a mai spus Prințul Nicolae.

Despre acuzațiile că a incercat să intre cu forța (în 2017 - n.red.), a spus că a fost dat în judecată de principesa Margareta

„A spus că chiar am intrat. Am fost achitat. Toate acuzațiile nu au avut un fond concret. (...) Eu nu am recunoscut cuvintele pe hârtie, ca fiind ale mamei mele Și astăzi vorbim ( cu mama sa - n.red.), dar relația nu mai este ca inainte, suntem in legătură, schimbam poze, cu fetița mea. N-a fost (la nunta lui - n.red.)”, a mai spus nepotul Regelui Mihai.

Clipele grele de la înmormântarea Regelui Mihai și cum a reușit să fie prezent la parastasul de 1 an

Prințul Nicolae a vorbit și despre momentele în care a încercat să-l vadă, dar nu a fost primit, în noiembrie 2017. Regele Mihai a murit la 5 decembrie 2017, la Aubonne, Elveția, la 96 de ani, fiind înmormântat în țară, la 16 decembrie 2017.

„Nu știu când a fost luată decizia. Am urcat în mașina lor și până în acest punct am avut mașina mea. Am primit mesajul că nu voi fi lăsast să urc în tren, am spus ok. Am reținut că nu am fost lăsat. Un șofer m-a așteptat și am plecat la Curtea de Argeș cu mașina mea.

Am fost primit până la urmă (la pomana din 2018 - n.red.). Am fost în aceeași sală, dar oprit la ușă. Părintele Calinic m-a luat de mână și am intrat. El a zis că aici e casa mea și fc ce vreau în casa mea și m-a luat de mână și am intrat”, a povestit Prințul Nicolae momentele de după înmormântarea bunicului său, Regele Mihai.

Slujba a fost oficiată pe 13 ianuarie 2018, de Înalt Preasfinția Sa Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului, la Vechea Catedrală Episcopală și Regală de la Mânăstirea Curtea de Argeș.