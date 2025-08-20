În imaginile respective se vede cum un bărbat care vorbește la telefon dă târcoale unei terase, iar la un moment dat scoate o armă de la brâu și deschide focul.

După ce a tras șase gloanțe înspre oamenii ce se aflau la terasă individul a fugit și a aruncat arma într-un coș de gunoi.

La scurt timp, el a fost prins de oamenii legii și dus la audieri, unde a refuzat să dezvăluie motivul pentru care a comis acest gest halucinant.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii și polițiștii de la Serviciul Omoruri continuă cercetările în acest caz.