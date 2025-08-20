Primele imagini cu atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei. 6 gloanțe au fost trase de un cetățean turc - VIDEO

Primele imagini cu atacul armat din Centrul Vechi. FOTO: Captură Realitatea PLUS
Realitatea PLUS a obținut primele imagini cu atacul armat care a avut loc, miercuri dimineață, în Centrul Vechi al Capitalei. Un cetățean turc, care a pătruns ilegal în România, a deschis focul și a tras șase gloanțe înspre oamenii care se aflau la o terasă. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. 

În imaginile respective se vede cum un bărbat care vorbește la telefon dă târcoale unei terase, iar la un moment dat scoate o armă de la brâu și deschide focul. 

După ce a tras șase gloanțe înspre oamenii ce se aflau la terasă individul a fugit și a aruncat arma într-un coș de gunoi. 

La scurt timp, el a fost prins de oamenii legii și dus la audieri, unde a refuzat să dezvăluie motivul pentru care a comis acest gest halucinant. 

 

Individul a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii și polițiștii de la Serviciul Omoruri continuă cercetările în acest caz. 