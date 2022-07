Prima impresie a oricărui vizitator al parcului Cișmigiu este că acesta a fost uitat de autorități. La tot pasul este mizerie, băncile sunt vechi și rupte, iar locurile de joacă n-au mai fost reparate de ani buni. Mai mult, obișnuiții parcului spun că acesta se degradează de la o zi la alta.



Miercuri, însoțit de reprezentanți DSP, comisari ai Gărzii de Mediu și reprezentanți ai Companiei de Agrement, prefectul Capitalei Toni Greblă a făcut un control.



"Am identificat multiple probleme, de la modul general. parcă ar fi abandonat de câțiva ani, de la modul in care arată intrările în parcuri, gardurile și porțile de acces, arbori uscați care în orice moment pot să cadă, copaci netoaletați de ani de zile. Chioșcurile sunt într-o stare de degradare ca la ieșirea din război," a sintetizat prefectul câteva dintre problemele identificate în timpul inspecției.

În replică, primarul general Nicușor Dan s-a arătat revoltat de vizita prefectului în parcul Cișmigiu. Prezent în emisiunea Controversat de la Realitatea Plus, Nicușor Dan a reacționat.



"Lucrurile sunt așa de ani de zile, nu s-au crăpat aleile în acest an de mandat. Nu s-au îndoit gardurile în acest an de mandat. Ce nu vă spune dl. Greblă și atribuția lui asta e, să se respecte legea in București. N-a făcut nimic în Inspecția de Stat în construcții, de un an am sesizat ilegalități în PUZ-urile de sector, n-a făcut nimic să se constate că inspectoratul nu și-a făcut treaba"., a afirmat Nicușor Dan, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Legat direct de cele sesizate, edilul general a promis că până la finalul anului va fi rezolvată problema aleilor și se vor reabilita locurile de joacă pentru copii.