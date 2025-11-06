Imaginile care ar înfățișa agresiunea au apărut pe internet și ar fi fost trimise din greșeală prin WhatsApp de edil, alături de mesajul „partidă de amor”.

„Este o situaţie pe care o regretăm profund, care a pus instituţia noastră într-o imagine proastă, n-a mai contat ce am făcut bun sau rău. Lăsăm autorităţile să îşi facă treaba, să vedem care este adevărul. Ce pot să vă spun este că suntem profund afectaţi. Colega noastră este, în momentul de faţă, în concediu medical şi, sincer, sunt îngrijorată privind starea ei psihică”, a declarat Emanuela Mihalachi, secretară la primăria din comuna Livezile, la un post TV.

Poliția a intrat pe fir

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demarat o anchetă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, vizând agresiunea sexuală, ultrajul contra bunelor moravuri și violarea vieții private. Scandalul a izbucnit după ce mai multe fotografii compromițătoare, prezentând un posibil incident de agresiune în biroul primarului, au fost distribuite în mediul online.

„Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa cu privire la săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private”, a spus Crina Sîrb, purtător de cuvânt al IPJ Bistriţa-Năsăud.

Primarul Traian Simionca contestă vehement autenticitatea imaginilor, susținând că este vorba despre o manipulare realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. El afirmă că este victima unei farse sau campanii de denigrare și a contactat un avocat pentru a identifica vinovatul și a-l trage la răspundere legală.