Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a povestit cum, recent, a fost la o înmormântare într-o comună de munte şi a observat cum „toată lumea lucra la Primărie”. Mai mult, edilul Buzăului a explicat că, din 2016, de când a fost ales primar, a încercat să reducă numărul de poliţişti locali, dar a fost dat în judecată, iar procesul încă nu s-a încheiat.

„Am fost la o înmormântare într-o comună de munte acum vreo săptămână, două. Toată lumea care mai lucra pe acolo lucra la Primărie. Băi, sunteţi nebuni? Nu se poate aşa ceva. Stau toţi cu mâna întinsă. Atenţie! Deci am încercat şi eu să iau măsuri, să dau oameni afară. Cu Poliţia Locală mă judec de 9 ani de zile. Am pierdut până în martie anul ăsta 30 de milioane de euro. Am plătit salarii şi sporurile astea extraordinare peste 30 de milioane de euro. Or, cu bănuţii ăştia n-ar mai fi fost trotuar sau străduţă în Buzău neasfaltate. Despre asta vorbim. Pentru că ăştia de la Uniunea Europeană nu-ţi dau bani de asfaltări. Am luat ceva pe mobilitate urbană. Restul trebuie să ai tu bănuţii”, a spus Constantin Toma.

Constantin Toma le-a cerut tuturor partidelor din coaliţia de guvernare să demareze rapid reforma administraţiei publice. ”Toate partidele, că vorbim de PSD, că vorbim de USR, că vorbim de UDMR, să se înhame toţi la reforme, pentru că, fără reforme, nu avem nicio şansă să salvăm ţara şi să putem să creştem lucrurile”, a conchis primarul municipiului Buzău.

