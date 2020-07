Teste gratuite pentru bucureștenii care pleacă în vacanță în străinătate! Anunțul făcut de Primăria Capitalei

Proiectul care prevede testarea gratuită va fi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de miercuri.



“Avem în derulare un program de testare a bucureștenilor asimptomatici din mai multe categorii, la care adăugăm și categoria turism. Până acum am testat bucureșteni care lucrează în domenii care presupun întâlnirea cu multe persoane cu risc de contaminare: sportivii, jurnaliștii, farmaciștii, angajații de la terase, acestea fiind adăugate celor esențiale pe care le-am testat încă de la începutul pandemiei, anume medicii, asistenții, asistenții sociali, serviciile de utilitate publică. Am realizat de urgență un proiect de hotărâre pentru ședința de Consiliu General care are loc miercuri. Vorbim de testele COVID solicitate în străinătate, în Grecia, acele teste tip antigen, care arată dacă persoana respectivă este la momentul de față contaminată cu virusul Sars-CoV-2”, a declarat Firea, la un post TV.