Daniel Adrian Ţibichi este plutonier adjutant șef în rezervă, iar în noiembrie 2021, când a avut loc incidentul, era șoferul lui Cristian Radu. Potrivit procurorilor, prim-adjunctul șefului IGSU, conducea cu viteză mașina de serviciu, mergea pe linia de tramvai și, pentru a evita să lovească un pieton, a intrat într-un refugiu. În minutele de după accident, generalul l-a pus pe plutonier să mintă că el se afla la volan în momentul impactului. În plus, cei doi au mutat mașina de pe linia de tramvai, la ordinul lui Radu.

Potrivit Libertatea, martorii din dosar au spus că motivul pentru care Cristian Radu a ascuns accidentul a fost riscul de a rata avansarea în grad, așa cum mai pățise cu un an înainte. Accidentul a avut loc pe 8 noiembrie, iar pe 1 decembrie urma să fie făcut general, ceea ce s-a și întâmplat.

„După aproximativ 10-15 minute de la accident, Cristian Radu mi-a cerut să nu spun nimănui că el a condus autoturismul, solicitându-mi totodată să spun că eu am fost la volan. Am acceptat și am apreciat această solicitare ca fiind un ordin, având în vedere relația de subordonare care există între noi. De asemenea, mi-a solicitat să declar că mașina ar avea avarii mai mici decât cele produse în realitate și să fac de așa manieră încât să nu știe nimeni nimic”, a declarat șoferul lui Radu în fața procurorilor.

Țibichi a fost condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual, fals în declarații sau modificarea sau ștergerea urmelor accidentului.

În noiembrie 2022, generalul Radu a fost trimis în judecată, dar rechizitoriul a fost încheiat rapid, în ziua în care Klaus Iohannis a semnat decretul privind trecerea acestuia în rezervă. Generalul Radu s-a pensionat după ce a devenit public faptul că procurorii îl vor pune sub acuzare pentru că și-a pus șoferul să-și asume accidentul.

În dosarul accidentului rutier, generalul Radu Cristian susține că este nevinovat, spre deosebire de plutonier, care și-a recunoscut faptele. Recent a avut loc primul termen de judecată.