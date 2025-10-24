Înconjurat de cercetători, halate albe și aparatură de ultimă generație, Nicușor Dan părea pentru o clipă mai degrabă un tehnician pregătit să verifice un lot de antibiotice decât un președinte venit în vizită oficială.

Vizita la Antibiotice Iași

Nicușor Dan a fost însoțit de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, companie considerată de statul român un pilon strategic pentru industria farmaceutică.

Ministrul Sănătății oferit detalii în legătură cu această vizită. El a scris, într-o postare pe pagina sa de socializare, despre lansarea unui nou centru de cercetare și producție de medicamente critice, proiect realizat cu sprijin european, menit să transforme Antibiotice Iași într-un veritabil hub național de inovare.

Rogobete a subliniat că fabrica are deja o capacitate impresionantă de producție, este lider mondial în domeniul Nistatinei și un reper european în antibiotice, cu peste 1.300 de angajați și o prezență în zeci de țări. Potrivit ministrului, exemplul companiei arată că România poate deveni un model de performanță în industria farmaceutică atunci când munca și seriozitatea se îmbină cu o viziune pe termen lung.

