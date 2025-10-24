După o întâlnire cu reprezentanții conducerii companiei, Nicușor Dan s-a grăbit să părăsească incinta, vizibil preocupat de următorul punct din program. În agitația momentului, șeful statului a ieșit din clădire fără să își ia rămas bun de la directorul instituției, care îl aștepta pentru un salut protocolar la finalul vizitei.

După ce își dă seama că a făcut o gafă, președintele se oprește din graba sa și se întoarce pentru a salva aparențele și a-l saluta pe directorul companiei.

Gestul lui Nicușor Dan a fost interpretat de unii participanți ca o lipsă de politețe, în timp ce alții au pus incidentul pe seama grabei și a programului încărcat.

Nicușor Dan nu este la prima situație de acest fel. De-a lungul mandatului său, edilul Capitalei a fost implicat în mai multe episoade care au atras atenția publicului, de la declarații neinspirate până la reacții neașteptate în cadrul unor evenimente oficiale.

De data aceasta, incidentul de la Iași a fost perceput de mulți drept o gafă minoră, dar care completează imaginea unui lider adesea prins între agenda încărcată și lipsa de atenție pentru detaliile protocolare.

Momentul sosirii președintelui Nicușor Dan la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași a fost marcat de tensiuni. Mai mulți oameni s-au adunat în fața instituției și l-au huiduit pe șeful statului în timp ce acesta intra în clădire.

