Nicușor Dan amână discuția despre alegerile anulate. ”O să vorbim la un moment dat despre alegeri”

Nicușor Dan amână discuția despre alegerile anulate. FOTO: presidency

Deși promite de mai multe luni că va face public raportul concret al anulării alegerilor din noiembrie, Nicușor Dan tot amână și duce presa cu zăhărelul. În ultima sa apariție publică, președintele a spus din nou că va vorbi despre evenimentul care a zguduit România în urmă cu aproape un an „la un moment dat”. 

”Dacă acest lucru putea să fie făcut de o persoană mai expusă public, e o întrebare. În orice caz, am promis că, la un moment dat, o să vorbim în ansamblu de influența rusă în România și de alegerile anulate din noiembrie. 

Deci, în momentul în care o să venim cu raportul acela, acest fapt, ca și altele similare, vor fi parte din raport.

Faptul pozitiv este că noi nu am avut atentate, sabotaje pe teritoriul național. Asta înseamnă că avem o structură de informații care este pregătită pentru tipul acesta de interferențe”, a declarat Nicușor Dan