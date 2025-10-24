”Dacă acest lucru putea să fie făcut de o persoană mai expusă public, e o întrebare. În orice caz, am promis că, la un moment dat, o să vorbim în ansamblu de influența rusă în România și de alegerile anulate din noiembrie.

Deci, în momentul în care o să venim cu raportul acela, acest fapt, ca și altele similare, vor fi parte din raport.

Faptul pozitiv este că noi nu am avut atentate, sabotaje pe teritoriul național. Asta înseamnă că avem o structură de informații care este pregătită pentru tipul acesta de interferențe”, a declarat Nicușor Dan.