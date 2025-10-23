Nicușor Dan a mai anunțat că UE vrea să doneze și mai mulți bani Ucrainei.

Nicușor Dan mai vine cu o estimare: „Avem război hibrid în țară!”

„Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani, în estimarea mea, avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii...deci, nu e o noutate că trebuie să ne pregătim, să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei.

Deci, oamenii, pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că dacă ne pregătim nu există acest pericol.



Urmează o discuție pe Ucraina. E o discuție despre cum se pot folosi, de unde mai găsim bani pentru Ucraina și e o discuție pe fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre.”, a transmis Nicușor Dan.