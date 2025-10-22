Nicușor Dan a fost criticat după ce a folosit AI

Mai exact, Nicușor Dan a publicat în dreptul anunțului o imagine cu un pat de spital care a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

În opinia românilor, președintele Nicușor Dan arată un spital mult prea modern, pentru a ascunde mizeria din instituțiile sanitare în fața liderilor europeni care i-ar putea vedea pagina de Facebook.

„De ce ați folosit inteligența artificială? Dădea urât o poză adevărată dintr-un spital?” sau „Să înțeleg că Nicușor a rămas fără echipă și se folosește de inteligența artificială?”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de români la postarea lui Nicușor Dan.