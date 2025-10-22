Nicușor Dan, criticat DUR după ce ar fi folosit inteligența artificială: „Dădea urât să arătați mizeria din spitale?”

Președintele Nicușor Dan este în centrul unui val de critici în mediul online. Șeful statului a anunțat pe pagina lui de socializare că a promulgat o lege privind domeniul sănătății, iar românii susțin că acesta a folosit inteligența artificială pentru a ascunde realitatea din spitale.

Nicușor Dan a fost criticat după ce a folosit AI

Mai exact, Nicușor Dan a publicat în dreptul anunțului o imagine cu un pat de spital care a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale. 

Imagine

În opinia românilor, președintele Nicușor Dan arată un spital mult prea modern, pentru a ascunde mizeria din instituțiile sanitare în fața liderilor europeni care i-ar putea vedea pagina de Facebook.

Imagine

 „De ce ați folosit inteligența artificială? Dădea urât o poză adevărată dintr-un spital?” sau „Să înțeleg că Nicușor a rămas fără echipă și se folosește de inteligența artificială?”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de români la postarea lui Nicușor Dan. 

 
 
 
 
 
