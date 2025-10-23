Documentul face parte din pachetul legislativ pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, având ca scop modernizarea sistemului medical și eficientizarea serviciilor publice. „Am promulgat săptămâna aceasta legea care ne va permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătății. Acest proiect face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament”, a transmis șeful statului.

Schimbări majore pentru medici și pacienți

Potrivit acestuia, noile reglementări vor aduce schimbări importante în accesul pacienților la servicii medicale, dar și în modul de organizare a activității medicilor. „Prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai ușor puncte de lucru în localități mici, pacienții cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitalicești decontate integral în regim de spitalizare de zi”, a explicat Nicușor Dan.

Autonomie și responsabilitate în spitale

Președintele a subliniat că legea nu vizează doar extinderea accesului la servicii medicale, ci și consolidarea autonomiei profesionale a medicilor și responsabilizarea conducerilor din spitale. „În același timp, legea consolidează autonomia medicilor în deciziile profesionale și întărește responsabilitatea managerială în spitale, inclusiv prin introducerea unor indicatori clari de performanță”, a punctat el.

Transparență și corectitudine în folosirea fondurilor publice

Reforma propusă își propune să aducă un plus de transparență și corectitudine în sistemul de sănătate, două elemente pe care președintele le consideră esențiale pentru un act medical modern. „Aplicarea acestei legi va crește calitatea și eficiența serviciilor pentru că reforma înseamnă corectitudine, transparență sporită în folosirea fondurilor publice, obiectivul final fiind un act medical mai bun pentru fiecare cetățean”, a mai transmis Nicușor Dan.

Măsuri stricte pentru companiile de stat

În mesajul său, președintele a amintit și de o altă lege promulgată recent, din același pachet legislativ, care vizează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Actul normativ introduce limite clare pentru diurne, sporuri și alte beneficii ale angajaților din companiile de stat, în încercarea de a opri practicile abuzive care au creat dezechilibre și inechități în sectorul public. „O altă lege din pachetul asumat de Guvern pe care am promulgat-o anterior vizează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Legea plafonează diurne, sporuri, indemnizații și alte beneficii în companiile de stat. Astfel, practicile abuzive din domeniul public care au generat inechități și câștiguri excesive și nejustificate vor fi stopate”, a precizat el.

O direcție comună: modernizare și responsabilitate

Mesajul președintelui marchează o dublă direcție de acțiune: modernizarea sistemului sanitar și responsabilizarea instituțiilor publice. În timp ce prima lege vizează îmbunătățirea directă a actului medical și a condițiilor pentru pacienți și medici, cea de-a doua urmărește o gestionare echitabilă a resurselor financiare ale statului. Cele două reforme, parte din același pachet legislativ, au ca scop comun creșterea performanței și a transparenței în sectoare esențiale pentru buna funcționare a statului.

