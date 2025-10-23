Președintele Nicușor Dan a detaliat temele majore pe care liderii europeni le vor aborda la Consiliul European, cu accent pe soluții financiare pentru Ucraina și pe extinderea UE.

Fonduri Ucraina și active rusești înghețate

Șeful statului a subliniat că pe masa discuțiilor se află un plan de acțiune schițat inițial de Comisie la Copenhaga. O temă crucială este identificarea de noi fonduri pentru Ucraina. Se discută intens despre utilizarea activelor rusești înghețate ca garanție pentru împrumuturi destinate Ucrainei. Scopul este de a asigura sprijin financiar Kievului fără a afecta suplimentar bugetul european și al statelor membre.

Reducerea birocrației și sprijin pentru Republica Moldova

Pe lângă securitate, agenda include o discuție amplă despre competitivitate, axată pe reducerea birocrației pentru mediul de afaceri și adaptarea politicilor economice la noile realități de piață.

Nicușor Dan a subliniat că pentru România, sprijinul continuu pentru Republica Moldova și avansarea procesului său de aderare la Uniunea Europeană reprezintă o prioritate strategică în cadrul reuniunii liderilor.