Șeful statului a ajuns încă de miercuri, la Bruxelles, unde a participat la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE - Egipt.

Potrivit Administrație Prezidențiale, agenda Consiliului European de joi include ca principale teme de discuție situația din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea UE și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația și Republica Moldova.

Tot la Bruxelles, după reuniunea CE, va avea loc și Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.