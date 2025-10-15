”Tocmai am avut o convorbire productivă cu preşedintele Consiliului European, António Costa, înaintea summitului de săptămâna viitoare. Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei şi tranziţia verde/digitală”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe platforma X.

Just had a productive call with President António Costa (@eucopresident) ahead of next week’s #EUCO summit.



We discussed EU defence, support for Ukraine, the 19th sanctions package, and boosting EU competitiveness through simplification of bureaucracy and green/digital… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 15, 2025

Liderul de la Cotroceni a ținut să precizeze faptul că în cadrul discuţiei a subliniat necesitatea unor politici climatice echitabile şi echilibrate, care să nu împiedice creşterea economică şi competitivitatea.

”De asemenea, am salutat viitorul Plan european pentru locuinţe la preţuri accesibile”, a conchis președintele Nicuşor Dan.