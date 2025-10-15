Nicușor Dan, convorbire cu preşedintele Consiliului European. Apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina și cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni, printre temele abordate

Nicușor Dan, convorbire cu preşedintele Consiliului European. FOTO: Facebook
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut miercuri o discuție telefonică cu preşedintele Consiliului European, António Costa, în cadrul căreia au fost abordate mai multe teme, precum apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei.

”Tocmai am avut o convorbire productivă cu preşedintele Consiliului European, António Costa, înaintea summitului de săptămâna viitoare. Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei şi tranziţia verde/digitală”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe platforma X. 

Liderul de la Cotroceni a ținut să precizeze faptul că în cadrul discuţiei a subliniat necesitatea unor politici climatice echitabile şi echilibrate, care să nu împiedice creşterea economică şi competitivitatea. 

”De asemenea, am salutat viitorul Plan european pentru locuinţe la preţuri accesibile”, a conchis președintele Nicuşor Dan.