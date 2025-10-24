Surse Realitatea PLUS spun că liderul de la Cotroceni ar fi vrut un candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt programate la începutul lunii decembrie.

Cu toate acestea, partidele politice care formează coaliția de guvernare au convenit deja să intre în cursa electroală fiecare cu propriul candidat, iar acum Nicușor Dan trebuie să le respecte decizia.

Deși Constituția nu îi permite să se amestece în astfel de jocuri politice, președintele României vrea să îl vadă pe favoritul său primarul General al Capitalei.

În ultima perioadă, liderul de la Cotroceni și-a arătat sprijinul față de Cătălin Drulă, fostul lider al USR, care de câteva săptămâni bune este într-o continuă campanie electroală.

Președintele României a fost întrebat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă de al Bruxelles, dacă îl va susține pe Cătălin Drulă pentru funcţia de primar general al Capitalei.

”Cum zicea domnul Ponta, în ce calitate mă întrebaţi? Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei. Bineînţeles că am o preferinţă.

Bineînţeles că există în opinia mea două chestiuni importante pe care le are Bucureştiul şi corespondent calităţi pe care primarul ar trebui să le aibă.

Una este să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructură, pentru că Bucureştiul are un deficit de infrastructură, şi al doilea să fie în stare să se opună influenţelor imobiliare. Judecaţi dumneavoastră”, a răspuns Nicușor Dan.