Constantin Rădulescu (PSD), președintele Consiliului Județean Vâlcea, a rămas fără permis de conducere pentru 60 de zile, după ce a acroșat o femeie pe o trecere de pietoni din Râmnicu Vâlcea.

Accidentul a avut loc acum două săptămâni, pe 7 august, potrivit declarațiilor sale.Rădulescu a declarat că persoana acroșată nu a suferit ”răni grave” și ”nu a vrut să meargă la spital”. El a explicat că accidentul s-a produs din neatenția sa, în apropierea unui sens giratoriu.

”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că, în urma accidentului, nu s-a întâmplat nimic grav. Persoana acroșată pe trecerea de pietoni nu a suferit răni grave, nu a vrut să meargă la spital. Nici nu a vrut să audă de spitalizare. Nu a cerut nici o compensație, eu am insistat să mergem la spital, dar nu a vrut să audă. Atunci am mers la poliție împreună, unde am fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ”, a spus el.

Constantin Rădulescu a mai spus că a fost sancționat de poliție cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile și cu o amendă de circa 1.000 de lei.