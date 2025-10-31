Vizita reflectă dorința ambelor țări de a colabora mai strâns în contextul provocărilor geopolitice majore actuale.

Întâlnirea a prilejuit o analiză aprofundată a direcțiilor strategice de colaborare, accentul fiind pus pe consolidarea parteneriatului politic și economic, precum și pe susținerea proiectelor europene ce pot aduce beneficii ambelor țări.

Premierul Bolojan a subliniat rolul României în contextul european și dorința de a contribui activ la dezvoltarea Uniunii Europene în spiritul unității și stabilității.

Ministrul Krichbaum a apreciat progresele făcute de România în reformele economice și administrative, reafirmând sprijinul Germaniei pentru parcursul european al țării noastre.

Discuțiile au inclus și teme actuale precum securitatea regională, energia și provocările climatice, aspecte ce se regăsesc pe agenda comună a celor două state în cadrul Uniunii Europene.

Ilie Bolojan a subliniat că în paralel cu dezvoltarea colaborării privind tehnica militară, România este interesată de consolidarea angajamentului european privind securitatea și apărarea.

Şeful Executivului a menţionat că această colaborare economică poate fi extinsă în perioada următoare, îndeosebi în domenii precum securitate şi apărare, având în vedere oportunităţile României de a accesa aproximativ 16,68 miliarde de euro prin Programul european Security Action for Europe (SAFE).

În acest context, Gunther Krichbaum a afirmat că Germania va susține în continuare apărarea militară pe Flancul de Est, continuarea participării cu trupe militare în România și colaborarea bilaterială în domeniul capabilităților militare.

Un alt subiect aflat pe agenda discuțiilor s-a referit la susținerea Republicii Moldova. Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat că România va continua să susțină cu fermitate parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea negocierilor de aderare cât mai curând posibil.

„Germania este principalul partener comercial al României. Mulțumesc oamenilor de afaceri germani pentru că investesc în țara noastră, creează locuri de muncă și contribuie la susținerea exporturilor românești și a economiei naționale.

Până la finalul lunii noiembrie, vom definitiva lista proiectelor naționale care vor fi finanțate prin acest program de împrumuturi pentru că beneficiul României va consta în dotarea armatei, dezvoltarea industriei naționale de apărare și transferul de tehnologii în economia românească", a afirmat șeful Executivului.