”Discuţie excelentă cu comisarul Kubilius, despre programul SAFE şi modalităţi de aprofundare a angajamentului cu ţările din flancul estic. România şi Marea Neagră joacă un rol central în consolidarea securităţii Europei”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-o postare pe platforma X.

Întâlniri cu alți comisari europeni

Tot luni, premierul a avut o întâlnire cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie Productivitate. De asemenea, de la ora 15.00, Bolojan s-a întâlnit cu Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și comisar european pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Pregătiri pentru rectificarea bugetară și ECOFIN

Într-un interviu acordat săptămâna trecută, Ilie Bolojan anunța vizita sa la Bruxelles, unde avea programate întâlniri cu trei comisari europeni. Prima discuție a fost cu comisarul pentru Economie, ocazie cu care România trebuie să regleze aspectele legate de deficite pentru a fi percepută ca o țară de încredere și a evita continuarea procedurii de suspendare a fondurilor europene.

Programul oficial al lui Ilie Bolojan la Bruxelles: discuții cu comisari europeni și cu vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu

”Întâlnirile cu comisarii sunt pe trei programe importante pentru România. În primul rând, în pregătirea în rectificării bugetare, în pregătirea Consiliului miniştrilor de Finanţe, al ECOFIN-ului din luna octombrie, trebuie să ne reglăm aspectele care ţin de deficite şi de măsurile pe care România le-a luat şi le pregăteşte în aşa fel încât să fim o ţară de încredere şi să fim în situaţia de a nu se mai continua procedura de suspendare a fondurilor europene”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

Rolul României în securitatea regională

Pe parcursul vizitei sale, premierul a subliniat rolul strategic al României și al zonei Mării Negre în consolidarea securității europene. Discuțiile cu comisarii europeni au vizat atât aspecte economice, cât și angajamente militare, punând accent pe programele de finanțare și pe modalitățile prin care România poate contribui la stabilitatea flancului estic.

