Potrivit prefectului, este vorba despre o bucată de metal de aproximativ 1,5 - 2 metri care urmează să fie preluată de autorități și care a căzut într-o gospodărie din centrul comunei Puiești.

"Este vorba despre un element metalic de dimensiuni mari, aproximativ doi metri, cu înscrisuri rusești, care provine de la o dronă cu motor termic, nu una cu motor electric. Din fericire, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, dar oamenii s-au speriat, fiindcă s-a auzit o bubuitură foarte puternică. Am vorbit cu ei, i-am asigurat de sprijinul nostru. Le transmit cetățenilor să-și mențină calmul în astfel de situații și să anunțe autoritățile. Suntem prezent la fața locului, alături de reprezentanții mai multor instituții și vom reveni cu detalii pe măsură ce vom avea elemente noi", a declarat, pentru Agerpres, prefectul județului Vaslui.

El a menționat că un mesaj RO-ALERT care anunța posibila cădere a unor elemente metalice a fost transmis, marți dimineață, în zona sudică a județului, inclusiv în comuna unde s-a prăbușit drona.

Marți dimineață, locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje Ro-Alert privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul unor atacuri aeriene masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Ulterior, după ora 9:00, autoritățile au anunțat că o dronă s-a prăbușit în județul Vrancea.