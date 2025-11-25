UPDATE - Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, a anunțat că în comuna Puiești a fost găsit un obiect metalic căzut. Potrivit prefectului, la fața locului se deplasează echipe ale IPJ Vaslui, Brigăzii Antitero a SRI și MAPN – Regimentul 52 Artilerie Bârlad.

"Se pare ca un element metalic a căzut în comuna Puiești, județul Vaslui. La fața locului se îndreaptă reprezentanți ai IPJ Vaslui, ai Brigăzii Antitero SRI și ai MAPN - Regimentul 52 Artilerie Bârlad", a declarat Popica.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Localnicii din satul Puiești au văzut cum drona plana la mică înălțime deasupra satului, iar în urma impactului, resturi ale acesteia au rămas în copac și s-au răspândit în zonă.

Drona avea inscripții în chirilică, fără simboluri militare vizibile, conform vremeanoua.ro.

Primarul localității a declarat, la un post de televiziune, că drona s-a prăbușit în curtea unui localnic, în jurul orei 10:30, după ce a lovit un plop.

În contextul amenințării, locuitorii din județele Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje RO-Alert care avertizau despre pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian românesc. Avioane de luptă au fost ridicate de la sol, detectând drona intermitent pe radare, însă aceasta zbura la altitudine joasă, dificultând urmărirea precisă. Piloții militari au avut autorizația să intervină letal, însă drona a dispărut de pe radare, probabil părăsind spațiul aerian al României.

Alertele RO-Alert au fost ridicate în jurul orei 10:00, iar ulterior, autoritățile au confirmat că drona a fost găsită căzută în județul Vaslui. Incidentul a generat o reacție rapidă a forțelor de securitate și a crescut atenția asupra siguranței spațiului aerian, în contextul tensiunilor regionale.