Ministrul rezist Moșteanu, bâlbâieli și declarații penibile despre dronă. Dă vina pe piloți

Ionuț Moșteanu lansează noi declarații penibile după ce piloții nu au reușit să dea jos drona care survola de ore întregi deasupra Vasluiului (foto: arhivă)
O declarație penibilă vine chiar din partea ministrului de Externe, Ionuț Moșteanu. Întrebat de ultima drona rusească care a survolat în spațiul aerian românesc, ministrul rezist recunoaște public ca drona le-a dat de furcă piloților.