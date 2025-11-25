„Avem o nouă provocare a Rusiei la adresa României. Am primit informația că o dronă a fost găsită în Vaslui, fără încărcătură.

Mai devreme puțin am primit informația cu o dronă căzută, probabil acea dronă este. O să văd raportul misiunii în curând. De două ori s-au ridicat câte două avioane eurofigter de la ora 7 dimineața și între ele au fost ridicate avioane F16 de la baza Borcea.

Putea fi distrusă dacă se întruneau toate condițiile. Piloții trebuiau să vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să tragă în ea cu o rachetă. Dacă se îndeplineau aceste condiții, ar fi putut fi dată jos. Iată că nu au reușit. Mi-aș fi dorit să o dea jos, evident, și dânșii și-ar fi dorit cu siguranță să o dea jos.”, a declarat Ionuț Moșteanu.