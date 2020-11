Prefectul de Neamț, despre vinovații pentru tragedia de la Spitalul Județean: "Cine a compartimentat, a asigurat zona de oxigen, zona electrica - acolo se afla răspunsurile..."

"Nu stabiulesc eu nici vina, nicio vinovatia. Cauzele for fi stabilite de organele de ancheta. Reabilitari nu s-au facut de foarte mult timp. (...) Din \"90 pana acum nu s-au mai facut solicitari de avize ISU pentru ca nu au fost declartate lucrari care sa necesite (aceste avize - n.r.)", a afirmat prefectul de Neamt.

Potrivit acestuia, echipamentele cu care era dotata sectia ATI erau preistalate. "Nu cred ca erau la mana a doua. Daca toate istalatiile ar fi fost avizate, ca la carte, clar nu s-ar fi intamplat aceasta tragedie. (...) Mutarea de la etajul 3 la etajul 2 pentru sporirea capacitatii a fost luata doar la nivelul spital", a mai spus a George Lazar.

In ceea ce priveste un posibil ajutor dat familiilor victimelor indoliate, Lazar a spus ca pana in prezent nu s-a discutat pe marginea acestui subiect: "Va fi o videoconferinta si vor fi discutii in acest sens cu premierul Ludovic Orban. Vor fi mai multe propuneri de la autorit centrale si de la cele judetene".

Intrebat cine ar trebui sa aiba pe constiinta aceasta tragedie, George Lazar a raspuns: "E intrebare buna. E greu de dat un raspuns. Lipsa de investitii din ultimii 30 de ani, asa cum ar fi fost normal. Cine a compartimentat, a asigurat tehnic zona de oxigen, zona electrica - acolo se afla raspunsurile. Daca ar fi fost facut totul ca la carte, nu s-ar fi ajuns la asta".

Pe de alta parte, prefectul a afirmat ca se ia in calcul revenire la nivelul etjului 3 pentru sectie ATI, mentionand ca exista o solicitare si pentru o unitate mobile, dar se va apela si la detasarea de la alte spitale de cadre medicale catre Spitatul din Neamt - daca va fi nevoie - astfel incat sectia de terapie intensiva de aici sa isi reia activitatea la parametrii normali.

"Maine vor fi functionale 7 paturi. Avem susport si de la celelalte judete daca nu vom face fata. MS va face eforturi ca aceste dotari sa se faca cu celeritate pentru a avea o sectie ATI functionala", a mai spus acesta, adaugant ca nu a vizatat inca zona intrucat este sigilata, nimeni neavand acces acolo.