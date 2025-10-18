”Am discutat în această seară, alături de primarul general interimar al Capitalei, cu locatarii scării afectate de explozie. Le mulțumesc încă o dată pentru deschiderea și răbdarea de care dau dovadă și îi asigurăm de întregul nostru sprijin pentru a depăși această perioadă dificilă”, a scris Andrei Nistor, pe Facebook, după ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

Prefectul Capitalei, a subliniat că, după finalizarea anchetei, se va analiza posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranță în locuințele lor.

De asemenea, oficialul a menționat că Primăria Municipiului București va asigura punerea în siguranță a clădirii, iar în funcție de expertiza privind integritatea imobilului, vor fi analizate variantele de consolidare.

În plus, el a ținut să precizeze faptul că Administrația Străzilor București va ridica și transporta mașinile avariate din zonă, cu sprijinul Companiei Municipale Parking București și sub coordonarea Poliției și că acestea vor fi depozitate temporar în spațiile Societății de Transport București, până la finalizarea procedurilor legale.