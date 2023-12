Fiecare an în numerologie are o vibrație energetică unică. Anul 2023 s-a aflat sub influența cifrei 7, în timp ce anul 2024 se va afla sub puterea cifrei 8. Numerologii susțin că urmează un an echilibrat, cu lecții de viață dure pentru unii, dar folositoare, și abundență și bucurie, pentru alții.