„Domnul Timmermans probabil va fi candidatul socialiştilor pentru funcţia de preşedinte al Comisii Europene. Pe cine şi-a găsit Dăncilă să îl înjure? Pe Timmermans. Noi ne facem numai duşmani printre europeni şi după aceea ne plângem că nu avem prieteni. Noi ne facem duşmanii, asta e un lucru rău pentru că toată lumea decontează această situaţie.

Vor fi două tabere în Europa, vă spun de pe acum, o tabără cu forța, centripedă și merg să țină ue legată, reprezentată de macron și ata e soluția bună și tabăra și domnul Salvini cel din Italia”, spunea Ponta în 2018, în cadrul unei conferințe.

Victor Ponta îl critica pe Liviu Dragnea că nu ține cont de ordinele venite de la Bruxelles în 2019 și îi cerea să le respecte. Fostul premier susținea că PSD în aceea perioadă s-a îndepărtat de doctrina progresistă și social-democrată pe care trebuie să o implementeze prin măsurile cerute de la Bruxelles.

Jocul candidaturii lui Victor Ponta. După ce a rămas fără postul de consilier onorific, suveranistul vopsit riscă să fie exclus din PSD

„După cum știți foarte bine domnul Dragnea, de foarte mulți ani nu participa la întâlnirile PES, acum s-a dus și a făcut ce face și la București, și anume, a mințit. A avut un discurs dublu. La București, spune că Timmermans e dușmanul României, s-a dus la Madrid a zis că-l susține. La București vorbește despre cum trebuie să schimbe lucrurile în justiție și cu procurorii, acolo domnului Timmermans și celorlați le-a zis că el susține statul de drept, la București, știți foarte bine, Comisia Europeană este rea și vrea răul României, iar la Madrid chiar zis că el regretă și-și cere scuze pentru ce spun unii colegi de la PSD, dar el nu-i poate controla, cunoașteți stilul. Avertismentul domnului Timmermans nu va avea absolut nicio valoare pentru ce se întâmplă în țară, Dragnea e fericit că i-a mai mințit puțin, i-a mai păcălit și-și va vedea de agenda lui care nu are nicio legătură nici cu Europa, nici cu social-democrația, nici cu binele României”, spunea Ponta într-un interviu din 2019.

Victor Ponta a fost prezent la evenimentul din 2019 de la Biblioteca Centrală Universitară unde fostul vicepreședintele al Comisiei Europene, Frans Timmermans, a primit distincția de Doctor Honoris Causa. Fostul premier s-a întâlnit acolo cu Florian Coldea, unde au avut un schimb scurt de replici. Presa scria la acel moment că fostul șef din servicii a fost invitat din motive greu de explicat publicului.

„Eram la biblioteca centrală L-am rugat dacă îmi dă pozele când tăia Dragnea porcul. ”Bă, îmi dai pozele cu Dragnea, de la tăiatul porcului?”. Și a zis da. Acum aștept. Foarte sincer. El a zis da, a râs”, a spus Victor Ponta.

Frans Timmermans, liderul european de la care Ponta susținea că trebuie să luăm sfaturi, a fost unul dintre marii susținători ai Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European. Fosta șefă a DNA a fost sprijinită pentru acestă poziție de către popularii europeni și de către socialiști.

“There can be no relenting in the fight against corruption in Romania”.



The VP of the European Commission, Frans Timmermans, praised the fired Romanian corruption prosecutor and said that the fight against corruption will continue. https://t.co/CsRNv2wjw8 pic.twitter.com/334UsoQNhD