Viceprim-ministrul și ministrul de externe polonez, Radosław Sikorski, a declarat: „Atragem atenția lumii asupra acestui atac fără precedent al Rusiei cu drone asupra unui membru al ONU, UE și NATO”. Oficialul a precizat că nu s-a decis încă cine va vorbi în numele Poloniei în cadrul reuniunii, scrie Reuters.

Sikorski a subliniat că incidentul, în care Polonia a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian, reprezintă un atac deliberat. „Polonia primește un val mare de declarații de sprijin din partea aliaților, însă este nevoie ca acestea să se traducă în fapte,” a afirmat el.

Nicio legătură cu Ucraina, conform oficialilor polonezi

Oficialul polonez a respins sugestiile conform cărora dronele ar fi fost de origine ucraineană. El a declarat că aceste afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare a Rusiei. Polonia a solicitat aliaților săi sisteme suplimentare de apărare aeriană și tehnologie anti-drone pentru a proteja mai eficient teritoriul împotriva incursiunilor rusești, potrivit unor surse apropiate subiectului.

Țările baltice cer menținerea Inițiativei de Securitate Baltice

Lituania, Letonia și Estonia pregătesc o scrisoare comună către Congresul SUA pentru a cere menținerea unui program vital de asistență în materie de securitate, în fața amenințărilor rusești, potrivit a două surse familiare cu subiectul. Mișcarea survine pe fondul creșterii tensiunilor și amenințărilor în Europa de Est și în statele baltice.

Programul, numit Inițiativa de Securitate Baltice (BSI), a fost lansat în 2020, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, ca răspuns la amenințările la adresa securității regionale, după intervenția rusească sub acoperire în regiunile Donețk și Luhansk din 2014. Recent, țările baltice au beneficiat de aproximativ 220 de milioane de dolari în fonduri de asistență pentru securitate.

Schița scrisorii către Congresul SUA

Scrisoarea, analizată de Reuters, solicită Congresului să adopte o lege care să codifice și să finanțeze BSI, contracarând intenția Pentagonului de a elimina programul. În document se precizează că țările baltice cheltuiesc mult peste pragurile minime NATO pentru apărare și joacă un rol esențial în respingerea agresiunii ruse și belaruse.

