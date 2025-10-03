Acțiunea face parte dintr-o anchetă de mari proporții condusă de Parchetul General din Frankfurt, care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în grup organizat, falsuri în documente, spălare de bani și comerț ilegal cu autoturisme. „Obiectul acestui complex de proceduri îl reprezintă investigații și procese penale împotriva a peste 60 de membri ai mai multor familii extinse, înrudite între ele”, a explicat purtătorul de cuvânt al parchetului, Georg Ungefuk, citat de Bild.

Clanul românesc și Ferrari-ul care urma să dispară

La momentul intervenției, alături de cei trei suspecți principali, au fost identificați și un bărbat de 47 de ani și o femeie de 44 de ani, tot români. Ei au fost audiați și puși în libertate, anchetatorii suspectând că ar fi fost simpli intermediari, implicați pentru a masca adevărații responsabili.

Cazul Ferrari-ului confiscat se leagă direct de o schemă coordonată, conform autorităților, de un român de 46 de ani din Frankfurt/Main. Acesta este acuzat că ar fi pus la punct o rețea de evaziune fiscală în comerțul cu vehicule de lux, atât în Germania, cât și pe piețele externe. Ceilalți doi suspecți ar fi fost parte a unei structuri cu caracter mafiot.

Patrimoniu sechestrat de milioane de euro

Ancheta nu se limitează doar la acest episod. Autoritățile au pus deja sub sechestru bunuri de 3,4 milioane de euro, incluzând locuințe, bijuterii și sume mari de bani. Rețeaua investigată are ramificații în zona Rhein-Main și este cunoscută pentru tranzacțiile frauduloase cu mașini de lux.

Poliția germană a subliniat că aceste grupări își mută tot mai des operațiunile spre estul țării pentru a complica urmărirea. În cazul Ferrari-ului, mesajul agenților a fost unul ironic: „Finito Ferrari!”, mașina urmând să rămână sub custodia statului german.

Dosar cu zeci de inculpați, condamnări deja pronunțate

Din cele peste 60 de persoane vizate în această investigație, 43 au fost trimise în judecată până acum. Dintre acestea, 24 au fost deja condamnate, unele definitiv, primind pedepse cu închisoarea de până la cinci ani și nouă luni, dar și amenzi consistente.

