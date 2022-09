Jurnalista americană Julia Davis notează că înregistrarea a fost filmată în orașul Mahacikala, capitala regiunii Daghestan din Caucaz. La fel ca și Cecenia învecinată, Daghestanul are o populație majoritar musulmană, 83% dintre locuitorii regiunii aderând la această religie, potrivit ultimului recensământ, relatează HotNews.ro.

O altă filmare realizată în timpul protestelor din această regiune aflată în sudul Rusiei a fost redistribuită de Kamil Galeev, cercetătorul de la Wilson Center care a devenit cunoscut după izbucnirea războiului pe 24 februarie datorită numeroaselor analize pe care le-a publicat cu privire la modul în care acesta va afecta situația internă din Rusia.

Potrivit lui Galeev, în pofida protestelor împotriva mobilizării care au izbucnit în zeci de orașe din Rusia, regimul lui Vladimir Putin nu va fi afectat semnificativ de manifestații.

Cercetătorul născut în Rusia spune că rușii au trei variante după ce Putin a ordonat mobilizarea parțială miercurea trecută: să se supună, să încerce să o saboteze clandestin sau să protesteze. El crede însă că majoritatea rușilor vor alege să se supună și, de fapt, vor prezenta mobilizarea cu stoicism și acceptarea sa drept o virtute.

„Majoritatea rușilor nu vor ridica un deget pentru a împiedica ca proprii copii să fie trimiși în malaxorul de carne. Ei fie vor accepta (mobilizarea - n.r.) cu stoicism, fie s-ar putea plânge despre cât de grele sunt sacrificiile pe care familiile trebuie să le facă”, afirmă cercetătorul pe pagina sa de Twitter.

Cercetătorul dă exemplu în acest sens o hartă realizată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite care arată orașele în care au izbucnit proteste împotriva mobilizării: „Care este numitorul comun al acestor locuri? Majoritatea sunt orașe mari, câteva dintre ele sunt mai mici. Și da, turbulențele în orașe sunt periculoase. De aceea mobilizarea totală a fost lansată în mediul rural, în special la periferiile îndepărtate”.

