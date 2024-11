Marcel Darie susține că Federația Rusă a mizat pe George Simion, liderul AUR, ca principal agent de influență. Conform informațiilor furnizate de Darie, metodele folosite pentru a racola politicienii includ șantajul și exploatarea vulnerabilităților personale, iar Simion ar fi primit sprijin financiar și logistic de la Rusia.

„Sunt Marcel Darie, politician, jurnalist și activist civic din Republica Moldova. În timpul campaniei prezidențiale am făcut o declarație șocantă în cadrul unei conferințe de presă și anume am descris metoda de racolare de către serviciile speciale ale Federației Rusie a politicianului Marcel Darie pentru lucru subversiv în defavoarea Republicii Moldova și deturnarea cursului nostru european. Am depus o plângere oficială la organele competente ale statului Republica Moldova prin care am descris cu lux de amănunte schema și metodele prin care am fost adus la situația de vulnerabilitate de a deveni agentul de influență a Federației Ruse în Republica Moldova.

În timpul discuțiilor cu un ofițer FSB de la Tiraspol am avut și am primit informații și toată schema de colaborare pe viitor, inclusiv cea financiară. Am declarat că, conform informațiilor mele, capul rețelei criminale de distribuire ilicită a banilor pentru corupere politică este procurorul șef a municipiului Chișinău, Oleg Afanasi. Oleg Afanasi distribuie lunar milioane de euro pentru coruperea sistemului politic și judiciar de Republica Moldova.

Practic, pot să vă comunic că statul Republica Moldova a fost pe cale de a fi cumpărat de către grupările criminale și Federația Rusă. De asemenea, mi s-a comunicat că candidatul la funcția de președinte, Alexandru Stoianoglu, este de asemenea agentul de influență a Federației Rusie în Republica Moldova, iar Partidul Socialiștilor primește direct finanțare din banii tenebri care vin din Transnistria. Ulterior, în cadrul discuției am abordat și subiectele internaționale, iar după planul organizatorilor trebuia să preiau sau să fondez un partid politic de dreapta cu orientare pro-europeană, iar politicienii din România trebuiau să-mi fie aliați în multe acțiuni publice și politice pe care trebuia să le efectuez pe viitor.

Mi s-a comunicat că principalul pilon pe care pune miză Federația Rusă în România este candidatul la funcția de președinte, George Simion. George Simion este agentul de influență a Federației Rusie în România, este finanțat prin metode tenebre de către Federația Rusă și eu trebuia să devin același pilon de bază în Republica Moldova, același politician pe care se pune miza de către Federația Rusă, în așa mod ca și George Simion în România, având sarcini similare, având profil similar, având anumite afinități care ne fac să fim asemănători. Tinerețea, modul de abordare a subiectelor publice, acțiunile, metoda de a acționa în public și așa mai departe. Evident, fiecare cu specificul în țara sa. De asemenea, vreau să atenționez societatea românească că serviciile speciale ale Federației Ruse lucrează în mod perfid și cu o forță de nemaiîntâlnit și viclenie în lume. Nu există țară în spațiul vestic în care să nu fie agenții de influență ai lui Putin.

Este o metodă și au anumite instrumente prin care acționează asupra politicienilor, îi șantajează, îi găsesc vulnerabilități și fiecare om, fiecare persoană din spațiu public, în orice țară are dosarul tău, dosarul său cu care lucrează aceste servicii. Eu am nimerit în această situație fiindu-mi pregătită capcana și cursa de mulți ani de zile. Pentru că eu activez în sfera publică de Republica Moldova din anul 2007.

Dosarul meu a fost pregătit foarte minuțios, iar capcana întinsă a fost foarte bine pregătită cu un șantaj extraordinar de puternic asupra familiei, asupra membrilor din diferite organizații pe care le-am condus și așa mai departe. Fiecare are o vulnerabilitate și primește o propunere specială de la Vladimir Putin. România nu este o excepție și politicienii din România, pe listă sunt mai mulți, doar că astăzi vă relatez doar despre o persoană și a nume George Simion, au primit propuneri individuale de la Vladimir Vladimirović Putin. Să știți acest lucru. Iar România este pe lista priorităților Federației Rusie din varii considerente. De aceea, deturnarea procesului public în România și transformarea politicii românești într-o politică care discreditează activitatea democratică este sarcina principală a lui Vladimir Putin în România.

De aceea, eu voi depune încă o plângere oficială către statul român și serviciile secrete prin care voi cere ajutorul serviciilor românești în cazul când justiția din Republica Moldova este total coruptă și capturată și eu până la ziua de azi nu am fost audiat de nimeni din structurile statului. Voi cere protecție de la statul român, voi cere avocat de la statul român, voi cere o situație când eu pot fi audiat conform procedurilor statului român, eu fiind cetățean român, în cadrul unui dosar penal cu respectarea tuturor drepturilor procesuale în care eu doresc să expun toate informațiile pe care le cunosc despre activitatea serviciilor secrete ale Federației Ruse în România și racolarea politicienilor români pentru efectuarea activității publice. La moment este tot ce am vrut să vă spun. În relatările ulterioare sau aparițiile mele ulterioare voi deschide anumite paranteze”, a spus Marcel Darie.