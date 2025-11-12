Filmările surprinse de localnici arată cum pământul și bolovanii se prăbușesc peste pod, iar construcția cedează sub impact. O parte din pod s-a prăbușit în râul peste care fusese ridicat, iar praful și resturile s-au răspândit pe versanții munților din Sichuan, în sud-vestul Chinei.

Potrivit autorităților locale, nu au fost raportate victime.

Atenționări înainte de incident

Oficialii din zona Maerkang au anunțat că traficul a fost oprit luni după-amiază, după ce poliția a observat fisuri pe pantele și drumurile din apropierea podului. Condițiile s-au deteriorat rapid marți, ducând la alunecarea de teren care a distrus podul, conform declarațiilor guvernului local.

Legătura strategică dintre Sichuan și Tibet

Podul Hongqi fusese construit pentru a facilita accesul între provincia Sichuan și platoul tibetan, reducând distanțele și timpul de călătorie. Cu o lungime de 762 de metri, structura a reprezentat o investiție majoră și un simbol al dezvoltării infrastructurale regionale.

Prăbușirea surprinde la scurt timp după finalizare

Imaginile capturate de camerele de supraveghere și de martori au arătat momentul exact al cedării podului, provocând șoc și uimire în rândul localnicilor și al autorităților. Porțiunea de pod care s-a prăbușit s-a scufundat în râul de sub construcție, în timp ce restul structurii a fost acoperit de pământ și resturi.

Impactul alunecării de teren

Debrisurile și norii de praf au acoperit zonele montane din jur, subliniind forța alunecării și fragilitatea terenului unde fusese construit podul. Evenimentul a demonstrat cât de vulnerabile pot fi infrastructurile chiar și la scurt timp după finalizarea lor, mai ales în zone cu teren instabil.

Restricții de trafic anunțate Podul Giurgiu-Ruse în perioada 4-5 noiembrie. Recomandările Poliției Române