MIPE a pus în dezbatere publică proiectul OUG pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Potrivit Notei de fundamentare, se urmăreşte ”atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională, generat de o supracontractare masivă şi necorelată cu realităţile bugetare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, în special prin Politica de Coeziune şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”.

De asemenea, se are în vedere ”diminuarea portofoliul de angajamente financiare viitoare care depăşeşte în mod manifest capacitatea de susţinere a bugetului naţional, prin menţinerea acelor proiecte care au şanse reale de a se implementa în termenul final al PNRR”.

Iniţiatorii mai au în vedere:

- adoptarea unor măsuri corective ferme şi imediate, precum şi modalitatea de ajustare a contractelor de finanţare încheiate astfel încât acestea să se încadreze în anvelopa financiară renegociată a PNRR;

- evitarea unor consecinţe macroeconomice severe, şi diminuarea riscului de neîncadrare în traiectoria fiscală asumată de România în cadrul planului fiscal,

- instituirea un control riguros, centralizat şi transparent al cheltuielilor publice aferente proiectelor de infrastructură finanţate din surse europene printr-un set de măsuri structurate, menite să restabilească disciplina bugetară şi să prioritizeze investiţiile în funcţie de maturitate şi sustenabilitate financiară

- suspendarea până la aprobarea de către Comisia Europeană a Deciziei de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 (...) a încheierii sau emiterii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, agenţiile de implementare şi responsabilii de implementarea investiţiilor specifice locale (...) precum şi excepţia prin care Guvernul poate autoriza încheierea sau emiterea de contracte/decizii/ordine de finanţare în cazuri temeinic justificate, prin memorandum iniţiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă şi investiţii, cu avizul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

De asemenea, se are în vedere, până la renegocierea cu Comisia Europeană, suspendarea încheierii de angajamente, suspendarea atribuirii de contracte de prestări de servicii, de execuţie de lucrări aferente reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi denunţarea unilaterală (...) a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare finanţate din PNRR, în cadrul cărora nu există proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie iniţiate de beneficiari şi/sau structurile de implementare, precum şi pentru procedurile de achiziţie publică pentru care nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

OUG mai prevede suspendarea unilaterală, până la data de 31 decembrie 2026, prin notificare, a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare finanţate din PNRR în cadrul cărora au fost parcurse etapele pregătitoare referitoare la elaborarea studiilor de fezabilitate, şi/sau obţinerea de avize şi autorizaţii, procedurile de achiziţie de lucrări au fost finalizate, iar în cadrul contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie încheiate nu au fost emise ordinele de începere a lucrărilor de execuţie,

Se instituie, de asemenea, obligaţia de a obţine aprobarea Guvernului prin memorandum iniţiat de către coordonatorul de reforme şi/sau investiţii cu privire la oportunitatea continuării investiţiei şi a impactului bugetar total avizat de MF şi MIPE pentru continuarea derulării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare finanţate din PNRR în cadrul cărora progresul fizic al obiectivului de investiţii, certificat prin situaţii de lucrări este mai mic de 30%.

”În situaţia în care progresul fizic al obiectivului de investiţii, certificat prin situaţii de lucrări este mai mare de 30%, continuarea implementării se va efectua doar în condiţiile în care finalizarea obiectivului conform graficului de lucrări asumat este anterioară datei de 31 august 2026, în baza unui aviz emis de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene la solicitarea coordonatorului de reforme şi/sau investiţii”, se mai arată în Nota de fundamentare.

Se instituie, de asemenea, o interdicţie de efectuare a transferurilor de fonduri publice aferente PNRR pentru proiectele ce fac obiectul informărilor Comisiei Europene cu privire la nerespectarea Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE,

OUG se referă, de asemenea, la Programul Anghel Saligny: ”Reglementarea pentru anul 2025 a modalităţii de încheiere a unor noi angajamente legale pentru proiecte de investiţii nou finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală etapa I şi etapa a II-a, Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny” şi Programul naţional de construcţii de interes public sau social, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi atribuirea de noi contracte de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, aferente proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A”.

OUG prevede, în plus, instituirea, pentru anul 2025, a interdicţiei depăşirii sumelor alocate în euro, la nivel de program prevăzute la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi condiţiile de exceptare.