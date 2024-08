Dragilor,

Astăzi, duminică 04 August 2024, doresc să îmi anunț public intrarea în politică, ca membru al Partidului National Liberal!



Sunt de părere că este nevoie, la fel ca în alte sectoare, de idei noi, de ochi noi, de un suflu nou și în politica românească. Cred că tinerii au acel curaj și acea dorință nestăvilită de a schimba lucrurile, de a rescrie normele, astfel încât noi toți, tineri sau vârstnici, femei sau bărbați, din mediul rural sau urban, să avem șansa unei vieți mai bune. Sigur, putem fi acuzați de o oarecare naivitate, dar eu o văd ca pe o naivitate pozitivă, una care îți dă speranța că se poate mai mult și mai bine, iar fără vise mari, nu se ajunge la realizări mari.

Sunt totodată conștient că nu va fi un drum ușor. Marele liberal I.C. Brătianu spunea:

”Politica îți poate da din când în când satisfacții și onoruri, dar pentru un om iubitor de țară și conștient de răspunderile sale, politica este un șir neîntrerupt de griji și jertfe, un drum pe care ești sortit să culegi mai multă nedreptate decât răsplată.”

Totuși, după 6 ani petrecuți trăind și studiind în străinătate, la University of Manchester și King’s College London în Anglia și Wirtschaftsuniversität în Viena, dorința mea este să mă întorc înapoi acasă, la familia mea, în țara mea, să vorbesc limba mea, alături de oamenii mei. Mi-e dor. Atât de simplu. Mi-e dor de toate astea, cum știu că le e dor atâtor și atâtor alți români plecați în căutarea unui trai mai bun departe de casă, lăsând în urmă părinți care la bătrânețe nu își au copiii alături, și copii care își petrec cei mai frumoși ani ai vieții departe de ai lor părinți. În timp ce scriu aceste rânduri, în minte îmi rulează muzica și videoclipul piesei „De la capăt” - Voltaj. Poate veți dori să o ascultați. Merită.

De aceea intru în politică, pentru că m-ar deranja ca odată întors să nu fac tot ce ține de mine să schimb ceva, iar pentru mine, personal, intrarea în politică reprezintă cea mai bună opțiune de a transpune în realitate gândurile mele pentru România. Îmi doresc ca acest pas să fie un cap de pod pentru ceea ce va urma, iar drumul exact pe care voi merge îl las în mâna lui Dumnezeu. Eu trebuie doar să îmi dau tot concursul pentru ca atunci când se ivește oportunitatea de a îmi servi țara, să fiu gata.

Pentru că lucrurile se pot îmbunătăți considerabil. Auzim de multe ori vorbindu-se de visul american, eu cred cu tărie că ar trebui să aducem la viață și visul românesc, pentru că avem resursele și calitățile necesare să reușim, trebuie doar să le canalizăm cu cap și să dăm dovadă de mai mult curaj, să îndrăznim să sperăm, să ne dorim mai abitir. Și am văzut asta nu mai departe de vara aceasta la campionatul european de fotbal, prin rezultatele naționalei României. Am văzut-o la Simona Halep. Angela Gheorghiu. David Popovici. Poate și tu, cea/cel care citești acum, ești un astfel de exemplu de succes, iar dacă tu și atâția alții am reușit, trebuie ca și noi ca popor, ca țară, să reușim!

Versurile de final ale unei melodii care îmi place în mod particular, pe muzica lui Ionel G. Brătianu, poate nu întâmplător coincidență de nume cu familia care a jucat un rol atât de important în istoria PNL, sunt următoarele: ”Din coasta Daciei și-a Romei, în veci, pe veci, s-or naște pui de lei”

În spiritul acestor versuri trebuie să privim spre viitor, cu încredere, curaj și determinare. Eu cred în noi, cred că împreună avem șansa de a reuși, de a ne croi, într-adevăr, altă soarte. Acum ori niciodată.

Pentru că România POATE mai mult, România MERITĂ mai mult și România VA FI mai mult!

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și

Trăiască România!