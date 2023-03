Este vorba despre deputatul George Paladi, primarul comunei Viziru, Ana Cornelia Măcrineanu, primarul comunei Chiscani, Costică Coja, şi consilierul judeţean Daniela Bordea. Aceștia şi-au anunţat public trecerea în rândurile organizaţiei judeţene PNL Brăila, joi, într-o conferință de presă.

„Este o mutare foarte importantă pentru Partidul Naţional Liberal filiala Brăila. Aveam nevoie de oameni noi, oameni care au făcut performanţă în administraţie. Domnul Coja Costică este singurul primar din judeţul Brăila care a reuşit să racordeze întreaga comună la sistemul de gaze, singurul primar din judeţul Brăila care a reuşit să acceseze un proiect pentru realizarea unui nou stadion în judeţul Brăila. Doamna primar din comuna Viziru este un primar la început de drum. Am avut discuţii cu dumneaei în ultimele luni şi am văzut că nu este ajutată din niciun punct de vedere de PSD. Am hotărât împreună să facem echipă pentru anul 2024, pentru a putea concretiza atât promisiunile dumneaei din campania electorală, cât şi pe ale mele, în aşa fel încât să putem dezvolta comuna”, a declarat Alexandru Popa - preşedintele PNL Brăila.

Deputatul George Paladi şi consilierul judeţean Daniela Bordea au demisionat din PSD Brăila, iar primarii Ana Cornelia Măcrineanu şi Costică Coja au anunţat că vor aştepta finalul mandatului pentru a se alătura oficial PNL Brăila, partid din partea căruia vor candida în 2024, pentru că, potrivit legii, dacă ar semna acum adeziunea la PNL şi-ar pierde mandatele.