„Am să vă prezint rețeta clară cum acești indivizi, cărora li s-a pus pe tavă tot ce a avut mai bun țara asta, au urmărit un plan clar să distrugă tot capitalul românesc. Împreună cu DNA-ul, Epoca de aur a binomului, a măcelărit capitalul românesc. Asta se întâmplă și astăzi. Adrian Năstase ne-a mințit cu încă un lucru. A spus, despre Petrom, că erau niște baieti destepti care căpușau Petromul. N-am nicio problemă că l-am vândut noi pe nimic ca să-l căpușeze austriecii, cu mâna unor români, cu ghilimelele de rigoare”, a menționat Anca Alexandrescu, marți seară, la Culisele statului paralel.

„În decembrie 2004 a fost dată legea de aprobare a contractului de privatizare (Petrom, n.r.), imediat, in 2005, vine din Austria firma Christof Industries, o firmă de familie, și dna Mariana Gheorghe zice: sunteți austrieci de-ai mei, doar cu numele, hai să va externalizez niste servicii, de intreținere, lucrări, servicii, si sa va dau sute de milioane. Zic dar noi nu ne pricepem, noi suntem cu consultanța. Nu-i nicio problemă, luați niște proști de români, niște subcontractori, îi puneți pe ei să muncească, eu vă dau sutele de milioane, lor le dați banii când puteți, banii ii duceti in Austria. Așa a funcționat”, a explicat Anca Alexandrescu, adăugând: „De ce să nu ne căpușeze românii?!”.

„În perioada pandemiei, foarte multe companii au avut de suferit. Toate companiile românești care se ocupau cu așa ceva au fost distruse. Firma mamă din Austria - Christof Industries - a inceput sa aiba probleme financiare, a încasat banii pentru lucrări, pentru că în România s-a extras, s-a rafinat petrol, ei au luat banii, au făcut intretinere, dar nu au mai plătit la proțtii de subcontractori români care au muncit. i-au dus în Austria, ca sa-și rezolve problema cu firma din Austria.

SCHEMA austriecilor de distrugere a firmelor românești

Au cerut insolventa firmei in Austria, au depus proiectul de reorganizare, le-a fost acceptat, au anunțat cu pompă că este perfect.

Două firme romanesti, anul trecut in decembrie, au cerut introducerea in faliment pentru această companie Christof Industries. Se numeau Argenta SRL și Gamado Service SRL.

Foto: Realitatea PLUS

Ce s-a intamplat? Pentru că aveau probleme, aveau datorii de peste 100 de milioane de euro la companiile romanesti, i-au băgat și pe ăștia în faliment. CUm s-au gândit să rezolve: Banii i-au dus în Austria, la noi ne protejeaza, suntem cel mai mare contractor al OMV.

Au mai făcut o firmă. Avem certificatul de înregistrare. În octombrie au mai infiintat o firma cu un nume asemanator - Christof Surface Services SRL. Au anuntat ca toata lumea e salvata, toți angajatii sunt mutati, curat, clean. Ce se întâmplă cu restul?”, a relatat Anca Alexandrescu.

Foto: Realitatea PLUS

Dian Popescu, specialist în energie: „Au mutat angajatii. I-au transferat pe firma asta”.

„Bătaia de joc la adresa românilor a continuat. I-au dus in Croatia sa lucreze la constructia unei rafinarii. Anul trecut, în decembrie, oamenii au inceput să protesteze, 50 de români, pentru că aceeași firmă a incasat de la croați și nu le-a plătit salariile acestor oameni - 700 de mii de euro. Ei spuneau că nu suntem banca voastra. Ati vazut pe cineva sa puna vreo intrebare? Este cel mai mare subcontractor al OMV-ului, ce sume fabuloase au incasat, sute de milioane de euro”, a mai spus A. Alexandrescu.

„O astfel de externalizare, cu unic contractor, da posibilitatea sa directioneze contracte unde e nevoie ca sa faci statul un pic mai binevoitor. Practic, firma asta, in fiecare judet unde avea de lucru, putea să aibă un subcontractor care să facă treabă și un alt subcontractor care sa incaseze banii destinați... Nu numai cu OMV a lucrat această firma. Acum e frig in case, în București. La Electrocentrale - ELCEN. La CET Vest e un contract, l-am gasit pe site. Dacă stataul a vazut ca firma asta lucreaza cu OMV sa rezolvi problema și la ELCEN unde-s datoriile alea halucinante sau la CET Vest, sunt probleme acolo”, a explicat și jurnalistul de investigații Mihai Belu.

Fostul ministru de justiție Cristian Diaconescu a intervenit și a spus că „prin PNRR ne-am obligat sa se imbunatateasca conducerea corporatista, sa facem un task-force pe langa SGG, care să se ocupe de eficienta acestor companii, inclusiv de consiliul de administrație. S-a intamplat ceva? Pentru că este vorba de o interventie nationala”.

Dorin Iacob: „De ce trebuia sa fie introdusa in PNRR? Autoritățile române s-au ocupat, în sensul de a-i proteja”.

„În 2005 apare firma Christof Industries, care deschide 4-5 filiale in România și preia tot, partea de rafinare, toate prestarile servicii le preia sub umbrela, fără angajați in domeniu, ia subcontractori companiile romanesti, nu le plateste. Și ușor-ușor, neplătind, normal că oamenii din firmele nu erau plătiți. Și îi aștepta și le spunea muta-te la Christof direct, și așa s-au dezvoltat.

A fost un plan, legal. Nu numai Christof este. Și OMV ca sa se rezolve situatia, ca sa nu mai incurce companiile romanesti, care erau prestatoare de servicii mari, ei detineau specialistii, au facut contracte cadru: contract cadru pe 5 ani pe reparare conducte, contract cadru pe 5 ani pe reparații rafinării, pe prelucrări sondă. (...) ... , pe 5 ani, reparare conducte, ctr cadur pe rep rafinarii. Conditiile puse in acel contract cadru nu puteau ajunge în nicio companie românească. SI atunci veneau din afara țării si infiintau companiile lor aici. Nu mai există nicio companie românească care să primească direct bani din OMV”, a explicat Dian Popescu planul urmat de compania austriacă.

Decizia Consiliului Concurenței din 2020 în favoarea OMV

„Când am vorbit de contractul de privatizare Petrom, șeful Consiliului Concurenței - dl Berinde (Mihai Berinde, n.r.) la acea vreme, și-a dat ok-ul ca e in regula dupa care s-a mutat director la OMV.

În 2020 a fost o notificare privind concentrarea economică prin externalizarea de OMV a unor servicii impreuna cu activele si angajatii catre Christof. Deci cineva a reclamat că ăștia au externalizat, au facut monopol, ne iau angajații cu absolut tot.

Ce spune Consiliul Concurenței? Se emite <<Decizia de neobiecțiune privind operațiunea de concentrare economică prin externalizarea de către OMV Petrom SA a unor operațiuni și servicii generale de suprafață conexe activităților de extracție și producție a petrolului și gazelor naturale, împreună cu activele aferente și angajații deservenți pentru Zona de Producție Oltenia (inclusiv Atelierul Central), Zona de Producție Muntenia de Vest și Zona de Producție Moesia, către Asocierea formată din J. Christof E&P Services SRL și Christof Private Firefighting Services SRL>>”, a amintit A. Alexandrescu.

„Deci a zis dl Chirițoiu, că el a semnat... , am înțeles că vor să îl dea afară, i-am zis de mult că o sa-l dea afara, ca a jucat cum au vrut ei... Poate se duce la Christof”, a adăugat A. Alexandrescu.

„Deci au fost folosite toate instituțiile statului până astăzi în favoarea statului! Punct!”, a conchis Anca Alexandrescu.

„Toți acționarii OMV din Austria au primit bani din România, toți, și cei din Iran, prin lucrări supraevaluate. Adică, dacă era 100 de milioane o investitie, se plăteau 400 de milioane. Fiecare a venit in România cu câte o firmă pentru lucrări”, a mai spus Dian Popescu, adîugând că „pe 20 noiembrie 2004 Petrom avea 8 mii de miliarde in cont, pe 1 decembrie pierde, ANAF să dea explicații”.

Noi dezvăluiri despre OMV și cum statul român a dat decizii în favoarea companiei austriece

Anca Alexandrescu a anunțat că „in perioada urmatoare o sa arat cum scotând bani din OMV si-au rezolvat niste probleme: niste benzinarii. Ca sa poată să justifice niște bani au folosit Petromul și au cumpărat niste benzinării din Bulgaria, le-au băgat pe toate pe Petrom ca să scoată bani mulți, dar toate erau supraevaluate, am documente.

Apropo de benzinarii, o sa arat clar, cu documente, că numai benzinăriile luate in 2004 valorau cel putin cat au platit statului român.

Dar mai am un document. Ce nu stie nimeni e ca in 2003 s-au cumparat masiv benzinarii de la diverse persoane fizice. Am documentul, știu și de la cine și cine a luat”.