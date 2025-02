Plante de apartament care absorb umiditatea din aer

Crinul pacii (Spathiphyllum)

Se spune despre aceasta planta ca aduce fericirea si dragostea in casa. In plus, absoarbe umiditatea si distruge sporii de mucegai. Plantei ii place o temperatura de 18 grade Celsius.

Arborele de cafea (Coffea)

Exista peste 100 de tipuri diferite de arbori de cafea. Oamenii aleg, de cele mai multe ori, variantele Arabica sau Congoleza, insa productia poate incepe abia dupa 5-6 ani, de aceea este indicat sa cumperi o planta matura. Planta are nevoie de umbra si apa. Ea absoarbe excesul de umiditate si ofera un miros tropical minunat, mai ales cand este in floare.

Mirt (Myrtus)

Planta este simbol al pacii si al placerii, iar in trecut se spunea ca este o planta sacra, care aduce tineretea inapoi, iar calatorilor le confera energie si buna-dispozitie. Si in zilele noastre se cunosc beneficiile acestei plante: frunzele si florile acestei plante ajuta la distrugerea microbilor din aer, contribuind la stabilirea unui microclimat sanatos in casa.

Dafin (Laurus nobilis)

Dafinul este considrat simbolul gloriei, al victoriei si al regalitatii. Planta iubeste zonele umede, umbroase si trebuie udata cu apa la temperatura camerei. Pe langa faptul ca absoarbe umiditatea din aer, frunzele uscate de dafin pot fi folosite la gatit.

Lamai (Citrus limon)

Lamaiul este o planta excelenta, care emana un miros extraordinar si absoarbe umiditatea din aer. In plus, curata aerul de substante daunatoare. Lamaiul iubeste soarele si trebuie udat regulat.