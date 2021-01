Plângere PENALĂ după eroarea Spitalului Floreasca privind cadavrele încurcate

La cimitirul unde acesta a fost îngropat de o altă familie dintr-o eroare a spitalului se-au aflat și criminaliștii, dar și rudele bărbatului decedat.

In paralel, procurorii au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu, cercetarile fiind in plina desfasurare in incercarea de a afla cine se face vinovat in acest caz.

In acest sens, continua audierile in acest dosar, sotia persoaneid ecedat, dar si cadre medicale fiind aduse in fata anchetatorilor.

Va reamintim ca rudele unui pacient mort de COVID-19 nu a reușit să ridice cadavrul acestuia de la Spitalul Floreasca din Capitală, unde a fost anunțată că trupul neînsuflețit nu a fost găsit. Conform reprezentanților spitalului, cel mai probabil cadavrul a fost ridicat de o altă familie.