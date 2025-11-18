Plan Roșu de Intervenție în județul Sibiu. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit violent: 12 persoane implicate

Plan Roșu de Intervenție în județul Sibiu. FOTO: ISU
Un accident rutier grav a avut loc, marți dimineață, în județul Sibiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, după ce un autoturism și un microbuz, în care se aflau 11 persoane, s-au ciocnit violent. 

Incidentul s-a petrecut în localitatea Veștem, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, una pentru transport victime multiple, trei ambulanțe SMURD și două SAJ. 

”SB - localitatea Veștem - accident rutier produs între 1 autoturism și 1 microbuz.

Din informațiile preliminare,  în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz si 1 în autoturism). 
Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu.

Au fost alocate la caz 1 echipaj de stingere, 1 descarcerare, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 3 ambulanțe SMURD și 2 ambulanțe SAJ.

Misiunea este în dinamică”, a transmis ISU Sibiu.