Incidentul s-a petrecut în localitatea Veștem, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, una pentru transport victime multiple, trei ambulanțe SMURD și două SAJ.

”SB - localitatea Veștem - accident rutier produs între 1 autoturism și 1 microbuz.

Din informațiile preliminare, în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz si 1 în autoturism).

Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu.

Au fost alocate la caz 1 echipaj de stingere, 1 descarcerare, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 3 ambulanțe SMURD și 2 ambulanțe SAJ.

Misiunea este în dinamică”, a transmis ISU Sibiu.