Ministerului Agriculturii a anunțat că măsura se menţine în aceleaşi condiţii ca şi până în prezent, având ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi asigurarea accesului la alimente esenţiale, la preţuri corecte.

OUG nr. 67/2023 a instituit o măsură temporară de combatere a creşterii excesive a preţurilor la produse agricole şi alimentare, prin plafonarea adaosurilor comerciale pe întreg lanţul alimentar.

„Prelungim această măsură pentru că statul are obligaţia să intervină atunci când apar dezechilibre în piaţă care afectează direct românii. Nu putem accepta ca produsele de bază să devină inaccesibile din cauza unor practici comerciale care nu reflectă realitatea costurilor din lanţul agroalimentar. Plafonarea adaosului comercial rămâne un instrument necesar pentru a corecta aceste derapaje şi pentru a asigura un echilibru corect între fermieri, procesatori şi retail. În acelaşi timp, este un semnal clar că susţinem producţia românească şi protejăm consumatorii, nu specula”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Măsura se aplică pentru o listă de produse alimentare de bază, respectiv:

* pâine albă simplă (300–500 g)

* lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)

* brânză telemea de vacă vrac

* iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

* făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)

* mălai (până la 1 kg)

* ouă de găină calibrul M

* ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

* carne proaspătă de pui

* carne proaspătă de porc

* legume proaspete vrac (ex: roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.)

* fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

* cartofi proaspeţi albi vrac

* zahăr alb tos (până la 1 kg)

* smântână (12% grăsime)

* unt (până la 250 g)

* magiun (până la 350 g)

Reprezentanții Ministerului Agriculturii au precizat că lista rămâne nemodificată faţă de aplicările anterioare ale măsurii.