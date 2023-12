Edilul spune că tragedia ar fi putut fi evitată dacă ar fi fost din timp promulgată o lege care să arate în detaliu îndatoririle Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

De altfel, primarul arată cu degetul spre Raed Arafat care, conform acestuia, încearcă să se disculpe.

"De la Colectiv, nu a fost legiferata nicio lege organica care sa arate indatoririle ISU. Se da un ordin de ministru, secretar de stat, ce o fi: Aceasta locatie nu are aviz ISU, intrarea se face pe propria raspundere. Un simplu aviz care sa-l absolve pe matusoleicul Arafat. Este primul care raspunde ca s-a laudat cu acest ISU. De ce se ocupa el? Nimeni nu e niciodata de vina, tot timpul sunt subalternii sau primarii, niciodata el. Dupa tragedia de la Colectiv, el, faraonul de la ISU, putea sa initieze un proiect de lege. Scoli, spitale, stadioane din Romania functioneaza fara acord ISU. Cladirea ISU functioneaza fara acord ISU. Nu exista o lege organica care sa reglementeze acest lucru. Daca e sa vina o calamitate naturala... Sunt oameni extraordinari in ISU, dar pestele de la cap se impute. Au fost o gramada de tragedii in Romania: in spitale, in locale. Omul este over the top, peste toate. Eu mi-am dat demisia de onoare in semn de respect fata de victime", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5.