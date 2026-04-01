Petrolul american a ajuns Grecia, pentru prima oară în patru ani
Petrol american a fost livrat în Grecia pentru prima dată în aproximativ patru ani, pe fondul perturbării fluxurilor comerciale provocate de războiul dintre Statele Unite şi Israel împotriva Iranului şi de reducerea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.
Datele platformei de monitorizare a transporturilor maritime Kpler arată că un transport de ţiţei WTI Midland, principalul sortiment de petrol uşor american, a fost trimis către Grecia.
Petrolierul de dimensiuni medii Eagle Helsinki, înregistrat în Insula Man, a încărcat aproximativ 700.000 de barili de ţiţei la terminalul Seabrook Logistics din Houston.
Nava se afla ancorată la Agio Theodoroi, în apropierea rafinăriei companiei greceşti Motor Oil din Corint, potrivit datelor de monitorizare navală şi informaţiilor furnizate de platforma maritimă Signal Ocean.
Rafinăria din Corint este a doua ca mărime din Grecia şi reprezintă peste o treime din capacitatea totală de rafinare a ţării.
Iniţial, petrolierul a indicat ca destinaţie Rotterdam, însă şi-a schimbat traseul în mijlocul Atlanticului, îndreptându-se spre Gibraltar şi apoi către Grecia, arată datele de urmărire a navelor.
Potrivit Signal Ocean, rafinăria grecească se bazează în mod obişnuit într-o măsură semnificativă pe petrol provenit din Basra, Irak.
Compania Motor Oil nu a comentat informaţiile privind livrarea.
